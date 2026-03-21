Уже в этом году может начаться строительство нового микрорайона между Куюками и Салмачами. В зависимости от подхода к развитию строительство может решить или напротив усугубить уже имеющиеся трудности местных жителей.

В скором времени поле между Куюками и Салмачами «обрастёт» новостройками микрорайона «Яблоневые сады». Как сообщили в группе компаний ASG, проект планировки был утвержден в 2025 году. Как выяснилось, к нему предъявляются очень жесткие требования из-за проблем прилегающих посёлков. Однако, как сообщают в компании, проект может решить большинство из них.

Проблемы Куюков и Салмачей и почему они в них погрязли

В своих общих чатах жители посёлков уже не раз обсуждали новости о скором строительстве микрорайона. Одни боятся, что строительство «Яблоневых садов» лишь усугубит все имеющиеся проблемы, особенно с транспортной доступностью.

«У меня есть ощущение, что над жителями Куюков ставят эксперимент по выживанию» – отметил один из жителей.

Местных беспокоит проблема пробок, которая может обостриться после ввода жилья в новом микрорайоне. Сейчас, чтобы добраться от Казани до посёлка, им необходимо тратить два, а то и три часа. Порой градус напряжения повышается настолько, что особо опаздывающие на работу пытаются проехать в объезд, нарушая все писанные и неписаные правила. Усугубляется проблема с началом учебного года, когда родители вынуждены отвозить детей в казанские школы из-за нехватки мест в лицее «Алгоритм», в котором обучается 3816 человек. Конечно, новых учеников образовательное учреждение принять попросту не может.

Проблемы есть не только с местами в учебных организациях. Жители обоих посёлков уже не раз жаловались на нехватку мест в детских садах и отсутствием или нехваткой объектов здравоохранения, что в свою очередь вынуждает их ездить в город.

Решить все эти проблемы поможет только активное развитие инфраструктуры. Однако вот уже семь лет практически ничего не меняется.

Пока одни со скепсисом относятся к строительству нового микрорайона, другие надеются на решение проблем после его появления.

Житель Куюков Илья рассказал «Вечерней Казани», что появление «Яблоневых садов» будет оправдано при строительстве новых дорог и инфраструктурных объектов. Осталось их лишь дождаться.

Учимся на ошибках

Каких ошибок не стоит повторять? По словам автора телеграм-канала «Мамкины урбанисты» Василя Закиева, одна из главных ошибок проектирования Куюков и Салмачей - слабое транспортное планирование. У территории попросту нет достаточного количества качественных связей с городом и нормального приоритета для общественного транспорта. Во-вторых, низкая связанность улично-дорожной сети, когда всё завязано на несколько перегруженных направлений. В-третьих, отставание социальной инфраструктуры от темпов заселения. В-четвёртых, зависимость от личного автомобиля как базового сценария жизни.

- И, наконец, слабая поэтапность освоения: жильё вводилось быстрее, чем готовность среды. Исправить это можно, но это долго, дорого и политически не очень эффектно, потому что чинить старые ошибки всегда скучнее, чем рисовать красивые рендеры нового района, – отметил спикер.

С коллегой согласен и редактор телеграм-канала «Казанец» Айрат Мухаметшин. Все проблемы посёлков – в отсутствии планов по застройке прилегающих территорий на момент возникновения жилого массива «Горки», реализованного по лекалам Генерального плана 1969 года.

Улично-дорожная сеть в существующей конфигурации просто не справляется с транспортным потоком. И, по мнению спикера, не должна – ибо при ее создании не ставились соответствующие задачи. Куюки и Салмачи были сельскими поселениями даже вне границ города на тот момент. С тех пор прошлого много времени, ландшафт и плотность застройки претерпели кардинальные изменения, но конфигурация дорожной сети осталась без изменений.

Администрация настроена серьёзно

По данным управления архитектуры и градостроительства, проект планировки был разработан по заказу ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест». Им предусмотрено комплексное жилищное строительство с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

«Основным принципом ППТ является закрепление очередности освоения территорий, которая запрещает получить разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию жилой застройки, не обеспечив ее транспортной и инженерной инфраструктурой» – рассказали в управлении.

В числе первоочередных мероприятий – разработка проектов планировок территорий линейных объектов – улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры. Всего предусмотрено 12 очередей строительств «Яблоневых садов». Каждый этап не будет реализован до того, как не будет завершен предыдущий.

Например, для начала застройки первой очереди (86 тысяч квадратных метров жилья) застройщику необходимо построить подводящие инженерные сети, проложить отрезок магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от улицы Рихарда Зорге до границы территории «Яблоневые сады» (участок проезда №29 по Генплану Казани). Только после этого он сможет получить разрешение на строительство первых домов. Разрешение на ввод будет только после строительства детского сада на 260 мест.

В ASG отметили, проект рассчитан на 43 тысячи жителей, для которых создается свыше 10 тысяч рабочих мест, что должно снизить маятниковую миграцию. Для этого в первую очередь будет реализовано общественно-деловое ядро между Салмачами и Куюками, на пересечении улицы Центральной и проектируемого проезда № 29. На сегодняшний день ведутся работы по строительству инфраструктуры ядра и привлечению инвесторов.

Реализация проекта «Яблоневые сады» позволит решить существующие градостроительные проблемы на застроенных прилегающих территориях, в частности проблемы транспортной доступности, так как застройщики в первую очередь будут нацелены на строительство дорог, без которых реализация жилой застройки невозможна, – ответили в группе компаний.

При проектировании микрорайона «Яблоневые сады» проведено транспортное моделирование для Казани и прилегающих районов, обследовано 90 транспортных узлов. Исполкомом Казани с ASG был выбран сдержанный вариант застройки с минимальной нагрузкой на дороги, отметили в группе компаний. Планируются организация движения общественного транспорта по магистральным улицам, обустройство остановочных пунктов, велосипедных дорожек, а в перспективе – строительство линии и станции метрополитена.

- «Яблоневый сады» для нас – это одна из ключевых зон на Восточной дуге. Восточная дуга – это вся восточная часть Казани, 10 тысяч гектаров. Эта огромная территория имеет значение для города. Упущение, что она до сих пор активно не развивалась, – рассказал директор по развитию территорий ASG Invest Ринат Аисов. – Территория около «Яблоневых садов» – не какая-то обособленная зона, это территория, где уже есть застройка, которая до этого развивалась не совсем корректно, без оглядки на будущее. При планировании проекта «Яблоневые сады» мы ставили перед собой задачу не только спроектировать новый район, но и понять, как он поможет исправить существующие проблемы этой зоны.

Главный элемент транспортной инфраструктуры – проезд № 29 (согласно Генеральному плану Казани). Это 8‑полосная дорога шириной 60 метров и протяженностью 30 километров, которая свяжет Приволжский район с дорогой от Салмачей и Куюков, обеспечит связь с Вознесенским и Мамадышским трактами, автодорогой М‑7 «Волга», проспектом Победы и улицей Зорге. Сейчас идет разработка проекта планировки территории для его реализации.

В микрорайоне запланировано строительство пяти школ на 7505 мест и 12 детских садов на 3520 мест. По данным группы компаний, это обеспечит существенный запас мест. Также будет построена поликлиника на 1000 посещений в смену в центральной части микрорайона. По плану она должна полностью покрыть потребности жителей в медицинском обслуживании.

Сейчас ведутся проектные работы по транспортной и инженерной инфраструктуре, привлекаются инвесторы. Решаются вопросы строительства подстанций электроснабжения, водопроводных узлов и магистральных сетей

Возможные проблемы

По мнению некоторых жителей, в первую очередь всеми благами созданной инфраструктуры будут пользоваться сами жители «Яблоневых садов», но поможет ли благоустройство им - вопрос открытый. В этом сомневаются и сами урбанисты.

- Поэтапная реконструкция улицы Центральной сродни паллиативной помощи – на время становится легче, но проблема транспортной доступности не решается, состояние коллапса снова будет приближаться по мере застройки свободных земель в окрестностях, потому что: транспортный коридор в настоящий момент безальтернативный; безальтернативный транспортный коридор интегрируется с улично-дорожной сетью жилмассива «Горки», не предназначенной для таких нагрузок, – рассказал Мухаметшин.

По его словам, ни появление магазинов у дома, ни возникновение ПВЗ, ни открытие кофеен и прочего – большинству жителей всё равно придётся ездить на работу – в офис или на производство.

Частично спасти ситуацию сможет первая очередь проектируемого проезда на №29 от улицы Зорге до Куюков, но запас пропускной способности всё же будет «съеден» новой жилой застройкой. Спикер подытожил, что по итогу это не работа на опережение, это работа по преодолению отставания.