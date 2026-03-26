Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О развитии зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в Татарстане рассказал на бизнес-семинаре в Казани, посвященном сотрудничеству с Индией, заместитель министра промышленности и торговли республики Герман Лернер.

Спикер напомнил о введенных мерах поддержки для развития этого направления в республике. Это бесплатное размещение электромобилей при прохождении специальной регистрации в реестре парковочных разрешений на портале «Госуслуги РТ» и отмена транспортного налога для владельцев электромобилей.

- Мера действует до 2027 года, после чего еще в течение двух лет размер налога составит 50%, – подчеркнул представитель министерства.

Герман Лернер отметил, что в Татарстане создано более 300 зарядных станций, охватывающих всю республику, и поделился планами - развивать электротакси и каршеринг, а также привлечь производителей электромобилей и комплектующих на территорию республики, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

