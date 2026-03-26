Экономика
26 марта 00:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане насчитывается более 1,7 тысячи автомобилей с электродвигателями

В республике работают 300 зарядных станций.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О развитии зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в Татарстане рассказал на бизнес-семинаре в Казани, посвященном сотрудничеству с Индией, заместитель министра промышленности и торговли республики Герман Лернер.  

Спикер напомнил о введенных мерах поддержки для развития этого направления в республике. Это бесплатное размещение электромобилей при прохождении специальной регистрации в реестре парковочных разрешений на портале «Госуслуги РТ» и  отмена транспортного налога для владельцев электромобилей.

- Мера действует до 2027 года, после чего еще в течение двух лет размер налога составит 50%, – подчеркнул представитель министерства.  

Герман Лернер отметил, что в Татарстане создано более 300 зарядных станций, охватывающих всю республику, и поделился планами - развивать электротакси и каршеринг, а также привлечь производителей электромобилей и  комплектующих на территорию республики, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость ОСАГО в Казани упала на восемь процентов. Благодаря большому выбору страховых компаний на маркетплейсе клиенты экономят до трех тысяч рублей.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

соцсети
Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
