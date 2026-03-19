Благодаря большому выбору страховых компаний на маркетплейсе клиенты экономят до трех тысяч рублей.

Автор фото: Илья Питалев / РИА Новости

Средняя стоимость полиса ОСАГО в России за год снизилась до 6157 рублей (-6 процентов). В Казани эта сумма составила 7290 рублей, за год она упала на восемь процентов. Больше всего за полис придется заплатить жителям Новосибирска (8222 рубля). А в Москве ОСАГО оказалось дешевле, чем в столице Татарстана (7108 рублей).

- Клиенты охотнее выбирают онлайн-оформление полиса, так как это удобнее, быстрее и значительно дешевле, - отметил директор по развитию страхового бизнеса в «Сравни» Владислав Головкин.

В Казани прирост полисов, оформленных онлайн, составил 21 процент, а больше всего клиентов заказали ОСАГО через маркетплейсы в Москве (+38 процентов). В целом по России показатели возросли на 24 процента.

Автомобилисты становятся внимательнее к затратам и стараются экономить на страховке. На маркетплейсе представлены около 20 страховых компаний, и клиенты выбирают лучший для себя вариант, экономя в среднем до трех тысяч рублей. В топе застрахованных марок авто — «ВАЗ», Toyota и Kia. А средний возраст застрахованных авто — от 13 до 17 лет.



Ранее мы со слов Александра Крайника писали, что россияне сэкономили 7,2 миллиарда рублей по ОСАГО за счет маркетплейса. Регулярно пользуются финансовыми маркетплейсами четверть жителей.

