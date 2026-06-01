На сегодня 73% респондентов в возрасте 18–35 лет имеют сбережения в той или иной форме, а годом ранее показатель составлял 68%.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

К середине 2026 года российская молодежь перестала воспринимать накопления как опцию — сбережения превратились в базовый элемент финансовой рутины. Однако изменилась не столько доля копящих, сколько глубина, мотивация и инструментарий: зумеры и младшие миллениалы делают ставку на микросбережения, мгновенную доходность и пассивный доход, отодвигая потребление на второй план.

По данным майского опроса НАФИ, 73% респондентов в возрасте 18–35 лет имеют сбережения в той или иной форме. Годом ранее показатель составлял 68%. Прирост выглядит умеренным именно потому, что база уже близка к насыщению. Качественные сдвиги находятся в плоскости размера резервов и целеполагания.

Структура целей, ради которых молодежь откладывает деньги, в 2026 году претерпела заметную трансформацию. Доминирующим мотивом стала подушка безопасности. Второй по значимости стимул — пассивный доход и инвестиции.

Доля тех, кто копит на крупные покупки (электроника, автомобили), снизилась. Цель «путешествия» и вовсе сократилась драматически. Молодежь переориентировалась с эмоционального потребления на создание капитала, приносящего процентный доход.

Еще один тренд – использование возможности, которые предоставляет государство. Грамотная стратегия для молодого человека – использовать, например, Пушкинскую карту (ранее ее оператором был Почта Банк) по прямому назначению (на билеты), сэкономив свои личные деньги, а эти сэкономленные средства как раз направить на накопления.

Рекордная ключевая ставка перетряхнула линейку предпочтений. Классические вклады и накопительные счета, еще недавно считавшиеся консервативными, переживают ренессанс. Студенты активно открывают депозиты, соревнуясь за лучшие условия.

Криптовалюта как сберегательный инструмент, напротив, отступила. А доля наличных сбережений упала до исторического минимума.

Поведенческие паттерны молодых сберегателей все сильнее определяются психологическими триггерами. Аналитики фиксируют феномен «процентного FOMO» — страха упустить выгоду, пока ставки по вкладам аномально высоки. Это толкает к открытию накопительных счетов даже тех, кто прежде вообще не формировал резервов, направляя туда, например, кешбэк.

Параллельно среди девушек распространился осознанный отказ от спонтанных покупок и установка «использовать до конца». Высвобождаемые средства немедленно переводятся на сберегательные счета.

Банки активно поддерживают тренд геймификацией: интерфейсы мобильных приложений все чаще напоминают игры с ачивками за пополнение, визуализацией ежедневного дохода и элементами соревнования. Это формирует привычку к регулярному откладыванию небольших сумм, даже если речь идет о символических операциях.

Характерный пример — запуск ВТБ в июне специального накопительного счета для клиентов 14–25 лет с ежедневной выплатой процентов. Как пояснил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер накануне ПМЭФ-2026, в кредитной организации видят высокий потенциал молодежного сегмента — его клиентская база уже превышает 4 миллиона человек, а объем средств на накопительных счетах этой аудитории составляет более 60 миллиардов рублей (средний чек вырос на 11% с конца 2025 года, до 71 тысячи рублей).

«Мы видим, что молодежи нужны быстрый доступ к финансовым инструментам и прозрачная доходность. Помимо поддержки в виде дополнительного дохода, необходимо формировать привычку молодежи к сбережениям и повышать финансовую дисциплину», — заявил Брейтенбихер.

В результате к середине 2026 года вопрос «копить или не копить» для молодежи окончательно утратил актуальность. Ключевой выбор теперь лежит в плоскости доходности, ликвидности и скорости получения результата. Сбережения перестали быть долгосрочной абстракцией и превратились в ежедневный финансовый ритуал, в котором важен каждый начисленный рубль.