Годовая инфляция в Татарстане опередила среднюю по России
В феврале в республике больше всего подорожали услуги.
Цены в Татарстане в феврале 2026 года выросли на 0,85% в сравнении с январем. Данными поделился Росстат.
По информации ведомства, годовая инфляция снизилась до 6,86%. Это показатель выше, чем в Приволжском федеральном округе (6,53%) и в целом по стране (5,91%).
Цена на продовольственные товары выросли за месяц на 7,26%. Подорожали, в частности, мясо, рыба, сыр, кондитерские изделия и значительно – на 15,37% - чай, кофе, какао. Стали дешевле стоить масло и жиры, яйца, сахар, макаронные изделия и крупы.
Цены на непродовольственные товары подскочили на 2,61%. В список подорожавших вошли одежды и белье, трикотажные изделия, парфюмерно-косметические товары. Подешевели обувь, электротовары и другие бытовые приборы, а также теле- и радиотовары.
Значительнее всего – на 11,76% – поднялись в цене услуги. Подорожали почти все услуги, за исключением зарубежного туризма.
Ранее Набиуллина поделилась, когда можно будет говорить о стабилизации инфляции. Уровень в 4% необходимо удержать как минимум несколько кварталов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Запрет начнет действовать с начала лета.
В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.