Экономика
26 марта 02:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Годовая инфляция в Татарстане опередила среднюю по России

В феврале в республике больше всего подорожали услуги.

Цены в Татарстане в феврале 2026 года выросли на 0,85% в сравнении с январем. Данными поделился Росстат. 

По информации ведомства, годовая инфляция снизилась до 6,86%. Это показатель выше, чем в Приволжском федеральном округе (6,53%) и в целом по стране (5,91%).

Цена на продовольственные товары выросли за месяц на 7,26%. Подорожали, в частности, мясо, рыба, сыр, кондитерские изделия и значительно – на 15,37% - чай, кофе, какао. Стали дешевле стоить масло и жиры, яйца, сахар, макаронные изделия и крупы.  

Цены на непродовольственные товары подскочили на 2,61%. В список подорожавших вошли одежды и белье, трикотажные изделия, парфюмерно-косметические товары. Подешевели обувь, электротовары и другие бытовые приборы, а также теле- и радиотовары.

Значительнее всего – на 11,76% – поднялись в цене услуги. Подорожали почти все услуги, за исключением зарубежного туризма.

Ранее Набиуллина поделилась, когда можно будет говорить о стабилизации инфляции. Уровень в 4% необходимо удержать как минимум несколько кварталов.

Популярное
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Заключенных в казанском СИЗО засекли на передаче почты по веревкам

В УФСИН прокомментировали видео, которое разошлось в Сети.

Аналитика

Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
