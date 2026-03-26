В феврале в республике больше всего подорожали услуги.

Цены в Татарстане в феврале 2026 года выросли на 0,85% в сравнении с январем. Данными поделился Росстат.

По информации ведомства, годовая инфляция снизилась до 6,86%. Это показатель выше, чем в Приволжском федеральном округе (6,53%) и в целом по стране (5,91%).

Цена на продовольственные товары выросли за месяц на 7,26%. Подорожали, в частности, мясо, рыба, сыр, кондитерские изделия и значительно – на 15,37% - чай, кофе, какао. Стали дешевле стоить масло и жиры, яйца, сахар, макаронные изделия и крупы.

Цены на непродовольственные товары подскочили на 2,61%. В список подорожавших вошли одежды и белье, трикотажные изделия, парфюмерно-косметические товары. Подешевели обувь, электротовары и другие бытовые приборы, а также теле- и радиотовары.

Значительнее всего – на 11,76% – поднялись в цене услуги. Подорожали почти все услуги, за исключением зарубежного туризма.

