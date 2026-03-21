Уровень в 4% необходимо удержать как минимум несколько кварталов.

Говорить о стабилизации инфляции на цели в 4% можно будет после удержания этого уровня как минимум несколько кварталов. Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

- Когда можно будет судить, что мы вышли уже на траекторию устойчивого сбалансированного роста? Когда у нас инфляция устойчива будет около 4%. Не просто мы коснулись 4%, а мы видим некоторое время, что мы закрепились на 4%, это может быть несколько кварталов, как минимум, и причем по устойчивым именно компонентам инфляции, - цитирует главу ЦБ ТАСС.

Ранее в Центробанке объяснили новое снижение ключевой ставки. В феврале рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года.

