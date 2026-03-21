Самые востребованные – фасовщики и маркировщики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане выросло число предложений от бизнес-заказчиков о подработке в пищевой промышленности и в сфере производства тканей, одежды и обуви — на 81% и 28% соответственно. К такому выводу пришли аналитики Авито Подработки, изучившие изменение спроса на исполнителей для подработки в этих сферах за 2024-2025 годы.

Так, самыми востребованными оказались фасовщики — количество предложений о сменах для них увеличилось в 2,6 раза за год. В среднем за одну смену им обещают 6 484 рубля.

На втором месте – стикеровщики. Спрос на этих специалистов вырос также в 2,5 раза. Работодатели предлагают им в среднем 7 622 рубля.

На третьем месте стоят сортировщики — рост числа предложений составил 83% в сравнении с годом ранее. Оплата за смену им составляла в среднем 4 590 рублей за смену.

В список специальностей, спрос на подработку которых вырос, вошли также лепщик полуфабрикатов, оператор производственной линии и мойщик.

Ранее сообщалось, что темпы роста продаж на маркетплейсах снизились до исторического минимума. Замедление роста объясняется общим торможением рынка ретейла, особенно непродовольственных товаров.

