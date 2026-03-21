В Татарстане стали чаще предлагать подработку в пищевой промышленности
Самые востребованные – фасовщики и маркировщики.
В Татарстане выросло число предложений от бизнес-заказчиков о подработке в пищевой промышленности и в сфере производства тканей, одежды и обуви — на 81% и 28% соответственно. К такому выводу пришли аналитики Авито Подработки, изучившие изменение спроса на исполнителей для подработки в этих сферах за 2024-2025 годы.
Так, самыми востребованными оказались фасовщики — количество предложений о сменах для них увеличилось в 2,6 раза за год. В среднем за одну смену им обещают 6 484 рубля.
На втором месте – стикеровщики. Спрос на этих специалистов вырос также в 2,5 раза. Работодатели предлагают им в среднем 7 622 рубля.
На третьем месте стоят сортировщики — рост числа предложений составил 83% в сравнении с годом ранее. Оплата за смену им составляла в среднем 4 590 рублей за смену.
В список специальностей, спрос на подработку которых вырос, вошли также лепщик полуфабрикатов, оператор производственной линии и мойщик.
Ранее сообщалось, что темпы роста продаж на маркетплейсах снизились до исторического минимума. Замедление роста объясняется общим торможением рынка ретейла, особенно непродовольственных товаров.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.