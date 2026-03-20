Замедление роста объясняется общим торможением рынка ретейла, особенно непродовольственных товаров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Совокупные темпы роста продаж Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в России резко сократились. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков.

В Infoline сообщили, что темпы роста продаж упали на 24 процентных пункта (с 56,2% в 2024 до 32,2% в 2025-м) до 8,59 триллиона рублей. По подсчетам Data Insight, снижение составило 28 процентных пункта (с 53% до 25%), до 8,3 триллиона рублей.

Партнер Data Insight Борис Овчинников подчеркнул, что темпы роста маркетплейсов находятся на самом низком уровне с момента маркетплейсов в России, по его словам, это объясняется общим торможением рынка ретейла, особенно непродовольственных товаров. Помимо этого платформы стали слишком большими, чтобы продолжать расти в полтора-два раза в год.

Директор департамента «Оптовая и розничная торговля» компании «Рексофт» Роман Соколов полагает, что темпы роста замедлились из-за политики самих платформ, которые подняли комиссии и ужесточили условия работы для продавцов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.