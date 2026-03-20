Общество
20 марта 20:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Темпы роста продаж на маркетплейсах снизились до исторического минимума

Замедление роста объясняется общим торможением рынка ретейла, особенно непродовольственных товаров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Совокупные темпы роста продаж Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» в России резко сократились. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков.

В Infoline сообщили, что темпы роста продаж упали на 24 процентных пункта (с 56,2% в 2024 до 32,2% в 2025-м) до 8,59 триллиона рублей. По подсчетам Data Insight, снижение составило 28 процентных пункта (с 53% до 25%), до 8,3 триллиона рублей.

Партнер Data Insight Борис Овчинников подчеркнул, что темпы роста маркетплейсов находятся на самом низком уровне с момента маркетплейсов в России, по его словам, это объясняется общим торможением рынка ретейла, особенно непродовольственных товаров. Помимо этого платформы стали слишком большими, чтобы продолжать расти в полтора-два раза в год.

Директор департамента «Оптовая и розничная торговля» компании «Рексофт» Роман Соколов полагает, что темпы роста замедлились из-за политики самих платформ, которые подняли комиссии и ужесточили условия работы для продавцов.

Ранее сообщалось, что на выборах в Госдуму хотят задействовать маркетплейсы. У покупателей появится возможность положить в корзину не только товары, но и «социальные опции», собрав тем самым свое идеальное будущее.

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

gossov.tatarstan.ru
Марата Ахметова сделали и. о. председателя Госсовета Татарстана

На открытии заседания совета Фарид Мухаметшин заявил, что готовится покинуть пост.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Подмосковье зарезали 12-летнего мальчика

Мать ребенка сейчас в реанимации.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
