Среди теплолюбивых культур самую большую площадь отвели кукурузе — 15 тысяч гектаров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике засеяны 1,6 миллиона гектаров полей, что составляет 94 процента от плана. Сейчас завершается посев яровых культур, в частности 15 тысяч гектаров кукурузы, 1,9 тысячи гектаров сои, 3,6 гектара гречихи, также заканчивается посадка картофеля и других овощей. В шести районах план уже выполнили, сообщает пресс-служба раиса Татарстана, приводя слова замглавы Минсельхозпрода республики Дмитрия Яшина.

Фермерам предстоит заготовить 3,2 миллиона тонн сенажа, 3,7 миллиона тонн силоса и 320 тысяч тонн сена. Всего на зиму предстоит заготовить полуторагодичный запас корма. Работы в этом направлении уже начались в 11 районах. По всей республике будут использовать 710 кормоуборочных комбайнов, суточный потенциал составляет 127 тысяч тонн кормовой массы. Помимо этого, в заготовке задействуют 500 самоходных и 1300 прицепных косилок, 1800 пресс-подборщиков и 360 транспортировщиков. При сильной загрузке есть возможность привлечь средства других регионов.

Яшин добавил, что 3-4 июня на базе «Камского бекона» в Мензелинском районе отметят федеральный День поля по кормопроизводству, в котором примут участие эксперты АПК, предприниматели, ученые и технологи не только из России, но и из других стран. Они обсудят современные технологии кормопроизводства и эффективные решения для развития животноводства.



Ранее сообщалось, что в Татарстане провели процедуру обеззараживания более 70,4 тысячи тонн зерна — в 2,6 раза больше, чем в прошлом году. Большая часть обработанной продукции предназначена для экспорта.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.