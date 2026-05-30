Водители постоянно сталкиваются с техническими сбоями и не понимают, как оплачивать паркинг, считают в партии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители страны все чаще начали жаловаться на неразбериху с платными парковками — система постоянно дает сбой, приходят штрафы «на ровном месте», непонятным остается порядок оплаты за место. В этой сфере необходимы прозрачные унифицированные правила, считают в партии «Единая Россия».

«Поездка не должна превращаться в постоянный стресс. "Единая Россия" требует навести порядок в этом вопросе», — приводит ТАСС слова члена экспертного совета по подготовке народной программы партии, кандидата предварительного голосования, Героя России Людмилы Болилая.

Она подчеркивает, что в теплое время года этот вопрос становится особенно актуальным — миллионы россиян с детьми едут в отпуск именно на машинах. Платные парковки должны быть сервисом, а не способом заработать на жителях, добавила Болилая.

Ранее сообщалось, что в Казани платных парковок стало больше на 1374 единицы. Теперь в столице республики насчитывается 15 806 машино-мест с оплатой.

