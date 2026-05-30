Депутаты требуют навести порядок со штрафами за платную парковку в России
Водители постоянно сталкиваются с техническими сбоями и не понимают, как оплачивать паркинг, считают в партии.
Жители страны все чаще начали жаловаться на неразбериху с платными парковками — система постоянно дает сбой, приходят штрафы «на ровном месте», непонятным остается порядок оплаты за место. В этой сфере необходимы прозрачные унифицированные правила, считают в партии «Единая Россия».
«Поездка не должна превращаться в постоянный стресс. "Единая Россия" требует навести порядок в этом вопросе», — приводит ТАСС слова члена экспертного совета по подготовке народной программы партии, кандидата предварительного голосования, Героя России Людмилы Болилая.
Она подчеркивает, что в теплое время года этот вопрос становится особенно актуальным — миллионы россиян с детьми едут в отпуск именно на машинах. Платные парковки должны быть сервисом, а не способом заработать на жителях, добавила Болилая.
Ранее сообщалось, что в Казани платных парковок стало больше на 1374 единицы. Теперь в столице республики насчитывается 15 806 машино-мест с оплатой.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.