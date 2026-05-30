Общество
30 мая 16:53
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Депутаты требуют навести порядок со штрафами за платную парковку в России

Водители постоянно сталкиваются с техническими сбоями и не понимают, как оплачивать паркинг, считают в партии.

Депутаты требуют навести порядок со штрафами за платную парковку в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители страны все чаще начали жаловаться на неразбериху с платными парковками — система постоянно дает сбой, приходят штрафы «на ровном месте», непонятным остается порядок оплаты за место. В этой сфере необходимы прозрачные унифицированные правила, считают в партии «Единая Россия».

«Поездка не должна превращаться в постоянный стресс. "Единая Россия" требует навести порядок в этом вопросе», — приводит ТАСС слова члена экспертного совета по подготовке народной программы партии, кандидата предварительного голосования, Героя России Людмилы Болилая.

Она подчеркивает, что в теплое время года этот вопрос становится особенно актуальным — миллионы россиян с детьми едут в отпуск именно на машинах. Платные парковки должны быть сервисом, а не способом заработать на жителях, добавила Болилая.

Ранее сообщалось, что в Казани платных парковок стало больше на 1374 единицы. Теперь в столице республики насчитывается 15 806 машино-мест с оплатой.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.