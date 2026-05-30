«Красивые» автономера начнут официально продавать в России
За доплату водителям предложат «уникальные» и «индивидуальные» сочетания символов.
Госдума рассматривает законопроект, согласно которому за дополнительную плату владельцы авто смогут выбрать номер по своему усмотрению — например, с «красивым» сочетанием цифр и букв. В проект уже внесли необходимые поправки, а цены позже установит правительство, сообщает «Ъ».
Закон при этом сохраняет возможность «бронирования» госномеров через «Госуслуги». «Уникальными» сочетаниями считаются те, в которых совпадают цифры (в том числе с кодом региона) и буквы, или число кратно 10. Также водители сами смогут выбрать желанный («индивидуальный») номер. В течение трех лет с выдачи ГРН хозяину авто будет запрещено переоформлять машину на другого человека — это способ борьбы с перекупкой номеров.
Эксперты считают, что инициатива принесет бюджету до 25 миллиардов рублей каждый год. Половина этих средств уйдет на зарплаты, премии и другие выплаты сотрудникам МВД.
Предположительно, закон вступит в силу с 1 июня следующего года.
Ранее сообщалось, что самый дорогой автомобильный госномер в России стоит 2,1 миллиарда рублей. Законными, однако, такие продажи не являются.
