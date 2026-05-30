Общество
30 мая 20:43
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

«Красивые» автономера начнут официально продавать в России

За доплату водителям предложат «уникальные» и «индивидуальные» сочетания символов.

«Красивые» автономера начнут официально продавать в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума рассматривает законопроект, согласно которому за дополнительную плату владельцы авто смогут выбрать номер по своему усмотрению — например, с «красивым» сочетанием цифр и букв. В проект уже внесли необходимые поправки, а цены позже установит правительство, сообщает «Ъ».

Закон при этом сохраняет возможность «бронирования» госномеров через «Госуслуги». «Уникальными» сочетаниями считаются те, в которых совпадают цифры (в том числе с кодом региона) и буквы, или число кратно 10. Также водители сами смогут выбрать желанный («индивидуальный») номер. В течение трех лет с выдачи ГРН хозяину авто будет запрещено переоформлять машину на другого человека — это способ борьбы с перекупкой номеров.

Эксперты считают, что инициатива принесет бюджету до 25 миллиардов рублей каждый год. Половина этих средств уйдет на зарплаты, премии и другие выплаты сотрудникам МВД.

Предположительно, закон вступит в силу с 1 июня следующего года.

Ранее сообщалось, что самый дорогой автомобильный госномер в России стоит 2,1 миллиарда рублей. Законными, однако, такие продажи не являются.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка

Возбуждено дело о покушении на убийство.

соцсети
В «Индел» прокомментировали массовые увольнения на заводе в Челнах

Сотрудников просили уйти «по собственному».

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.