Минздрав исключил из списка должностей диабетологов, протезистов и сексологов
В опубликованном медицинском перечне не оказалось 16 привычных наименований, зато добавилось 11 новых.
В России с осени этого года изменится перечень должностей медиков — из него исключили ряд привычных для жителей специалистов. С 1 сентября не будет существовать таких наименований как диабетолог, лаборант, сексолог, протезист, врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка, миколог, лабораторный миколог, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, психиатр нарколог участковый, сурдолог-протезист, подростковый терапевт и зубной врач. Список утвердил Минздрав, сообщает ТАСС.
При этом в реестр добавили 11 новых названий, в частности появятся врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, нейропсихолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нутрициолог и специалист по физической реабилитации и специалист по эргореабилитации.
Россиянам продолжат оказывать соответствующую помощь, поскольку изменения просто устранят дублирование функций. Медики с убранными из списка должностями сохранят места и смогут переквалифицироваться в переходный период.
Ранее Минздрав утвердил рекомендации по формированию «ответственного родительства и психологической подготовке» будущих родителей. Новшеством стало активное вовлечение отцов в подготовку к рождению ребенка.
