Общество
30 мая 21:42
«Вечерняя Казань»

Скончалась главный хранитель музея Казанского кремля Ольга Шелковская

Заслуженный работник культуры трудилась на благо сохранения истории более 50 лет.

Автор фото: Минкультуры РТ

На 78-м году ушла из жизни главный хранитель музейных фондов музея-заповедника «Казанский Кремль», заслуженный работник культуры Татарстана Ольга Шелковская. О печальной вести сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Карьеру в музейном деле она начала в 1969 году с должности научного сотрудника Государственного музея ТАССР. В 1990 году начала трудиться в музейном фонде Татарстана на различных постах. Ей был присвоен классный чин «Советник государственной гражданской службы Республики Татарстан 2-го класса». С 2007 года Шелковская стала главным хранителем Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».

«Ее преданность профессии и искреннее стремление к истине в искусстве вдохновляли поколения и обогащали нашу культуру», — отметили в ведомстве, выразив соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что из жизни ушел популярный исполнитель татарской эстрады Наиль Азгамов в возрасте 50 лет. Артист жил и работал в Набережных Челнах.

