Экономика
21 марта 00:34
«Вечерняя Казань»

В Татарстане заметно подешевели огурцы и немного - сыры

А вот свежие помидоры прибавили в цене.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За последнюю неделю в Татарстане подешевели некоторые продукты. Данными  о динамике потребительских цен в республике с 10 по 16 марта поделился Татарстанстат.  

Заметнее всего – на 21 рубль – убавили в цене свежие огурцы. Они обходились в среднем в 220,89 рубля за килограмм. Подешевели также некоторые виды детского питания. В частности, на 17 рублей  меньше стоили фруктово-ягодные консервы, на 24,5 рубля  - мясные консервы.  

На 9 рублей уменьшилась цена сыров твердых сортов – до 819,42 рубля за килограмм, на 20 рублей - черного байхового чая — до 1203,72 рубля,  колбасы вареной - до 515,95 рубля, молока питьевого пастеризованного - до 90,47 рубля за литр.  

А вот свежие помидоры подскочили в цене за неделю на 10 рублей – до 260,39 рубля за килограмм, водка на 8 рублей — до 903,66 рубля за литр.  

В список подорожавших продуктов вошли также яйца куриные, говядина, свинина, куры.  Цена баранины осталась прежней -  в среднем 883,01 рубля за килограмм. Что касается круп, слегка подешевела гречка и немного, порядка на рубль, подорожали рис и пшено.

Ранее Минсельхоз заявил о падении цен на огурцы почти на четверть за месяц. С весны цены начнут еще больше снижаться.

