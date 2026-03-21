Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За последнюю неделю в Татарстане подешевели некоторые продукты. Данными о динамике потребительских цен в республике с 10 по 16 марта поделился Татарстанстат.

Заметнее всего – на 21 рубль – убавили в цене свежие огурцы. Они обходились в среднем в 220,89 рубля за килограмм. Подешевели также некоторые виды детского питания. В частности, на 17 рублей меньше стоили фруктово-ягодные консервы, на 24,5 рубля - мясные консервы.

На 9 рублей уменьшилась цена сыров твердых сортов – до 819,42 рубля за килограмм, на 20 рублей - черного байхового чая — до 1203,72 рубля, колбасы вареной - до 515,95 рубля, молока питьевого пастеризованного - до 90,47 рубля за литр.

А вот свежие помидоры подскочили в цене за неделю на 10 рублей – до 260,39 рубля за килограмм, водка на 8 рублей — до 903,66 рубля за литр.

В список подорожавших продуктов вошли также яйца куриные, говядина, свинина, куры. Цена баранины осталась прежней - в среднем 883,01 рубля за килограмм. Что касается круп, слегка подешевела гречка и немного, порядка на рубль, подорожали рис и пшено.

Ранее Минсельхоз заявил о падении цен на огурцы почти на четверть за месяц. С весны цены начнут еще больше снижаться.

