Аналогичная аппаратура в России не производится.

Автор фото: Минпромторг Татарстана

Татарстанское предприятие «ТНГ-Групп» первым в России наладило производство умной скважинной камеры для геологов. Новостью поделилась пресс-служба министерства промышленности и торговли республики.

Как сообщили в ведомстве, аппарат, работающий при температуре до 105°C, передаёт видеопоток по кабелю в реальном времени со скоростью 15 кадров в секунду. Новое оборудование дает геологам возможность визуально оценить состояние стенок скважины, выявить повреждения и качество вскрытия пласта. Такая аппаратура в России пока больше нигде не выпускается.

«ТНГ-Групп», являясь одним из лидеров российской геофизики, выполняет исследования по всей стране и за рубежом, начиная от геолого-технологических работ во время бурения и заканчивая сложным каротажем в действующих скважинах, сообщили в министерстве.

‎Ранее сообщалось, что завод по производству свечей зажигания запустили в ОЭЗ «Алабуга». Работают две сборочные линии и линия автоматизированной упаковки.

