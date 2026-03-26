Экономика
26 марта 01:34
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане начали выпуск умной скважинной камеры для геологов

Аналогичная аппаратура в России не производится.

Автор фото: Минпромторг Татарстана

Татарстанское предприятие «ТНГ-Групп» первым в России наладило производство умной скважинной камеры для геологов. Новостью поделилась пресс-служба министерства промышленности и торговли республики.  

Как сообщили в ведомстве, аппарат, работающий при температуре до 105°C,  передаёт видеопоток по кабелю в реальном времени со скоростью 15 кадров в секунду. Новое оборудование дает геологам возможность визуально оценить состояние стенок скважины, выявить повреждения и качество вскрытия пласта. Такая аппаратура в России пока больше нигде не выпускается.  

«ТНГ-Групп», являясь одним из лидеров российской геофизики, выполняет исследования по всей стране и за рубежом, начиная от геолого-технологических работ во время бурения и заканчивая сложным каротажем в действующих скважинах, сообщили в министерстве.

‎Ранее сообщалось, что завод по производству свечей зажигания запустили в ОЭЗ «Алабуга». Работают две сборочные линии и линия автоматизированной упаковки.

