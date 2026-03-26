В Татарстане начали выпуск умной скважинной камеры для геологов
Аналогичная аппаратура в России не производится.
Татарстанское предприятие «ТНГ-Групп» первым в России наладило производство умной скважинной камеры для геологов. Новостью поделилась пресс-служба министерства промышленности и торговли республики.
Как сообщили в ведомстве, аппарат, работающий при температуре до 105°C, передаёт видеопоток по кабелю в реальном времени со скоростью 15 кадров в секунду. Новое оборудование дает геологам возможность визуально оценить состояние стенок скважины, выявить повреждения и качество вскрытия пласта. Такая аппаратура в России пока больше нигде не выпускается.
«ТНГ-Групп», являясь одним из лидеров российской геофизики, выполняет исследования по всей стране и за рубежом, начиная от геолого-технологических работ во время бурения и заканчивая сложным каротажем в действующих скважинах, сообщили в министерстве.
