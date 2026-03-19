Экономика
19 марта 20:15
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минсельхоз заявил о падении цен на огурцы почти на четверть за месяц

С весны цены начнут еще больше снижаться.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Огурцы за месяц в России подешевели на 24,6 процента. Об этом заявили в Минсельхозе, пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что сейчас стоимость всех овощей ниже, чем годом ранее. Например, белокачанная капуста подешевела на 26 процентов, картофель — на 22,5 процента, лук репчатый — на 15,5 процента, свекла столовая — на 13,8 процента.

А с весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на огурцы и томаты снизятся еще больше. На 10 марта собрано более 250 тысяч тонн томатов, огурцов и других тепличных овощей, то на 4,7 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что импортных огурцов на российских прилавках не так много, поэтому эскалация конфликта на Ближнем Востоке на цены и общую ситуацию серьезно не повлияет. Самообеспеченность отечественного рынка огурцами в принципе достаточно высокая — в прошлом году она составила около 94 процентов.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
