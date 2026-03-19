С весны цены начнут еще больше снижаться.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Огурцы за месяц в России подешевели на 24,6 процента. Об этом заявили в Минсельхозе, пишут «Известия».

В ведомстве отметили, что сейчас стоимость всех овощей ниже, чем годом ранее. Например, белокачанная капуста подешевела на 26 процентов, картофель — на 22,5 процента, лук репчатый — на 15,5 процента, свекла столовая — на 13,8 процента.

А с весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на огурцы и томаты снизятся еще больше. На 10 марта собрано более 250 тысяч тонн томатов, огурцов и других тепличных овощей, то на 4,7 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что импортных огурцов на российских прилавках не так много, поэтому эскалация конфликта на Ближнем Востоке на цены и общую ситуацию серьезно не повлияет. Самообеспеченность отечественного рынка огурцами в принципе достаточно высокая — в прошлом году она составила около 94 процентов.

