Минсельхоз заявил о падении цен на огурцы почти на четверть за месяц
С весны цены начнут еще больше снижаться.
Огурцы за месяц в России подешевели на 24,6 процента. Об этом заявили в Минсельхозе, пишут «Известия».
В ведомстве отметили, что сейчас стоимость всех овощей ниже, чем годом ранее. Например, белокачанная капуста подешевела на 26 процентов, картофель — на 22,5 процента, лук репчатый — на 15,5 процента, свекла столовая — на 13,8 процента.
А с весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта, цены на огурцы и томаты снизятся еще больше. На 10 марта собрано более 250 тысяч тонн томатов, огурцов и других тепличных овощей, то на 4,7 процента больше по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что импортных огурцов на российских прилавках не так много, поэтому эскалация конфликта на Ближнем Востоке на цены и общую ситуацию серьезно не повлияет. Самообеспеченность отечественного рынка огурцами в принципе достаточно высокая — в прошлом году она составила около 94 процентов.
