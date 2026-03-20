Экономика
20 марта 01:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

На полигоне в Китае Минниханов протестировал люксовый гибридный внедорожник

Раис Татарстана осмотрел выпускаемые компанией автомобили.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В ходе визита в Китай Рустам Минниханов посетил компанию Dongfeng Motor Corporation, занимающуюся производством грузовиков, автобусов и легковых автомобилей.  

Входящая в десятку  крупнейших автопроизводителей в мире корпорация выпускает авто как под собственными, так и под совместными брендами.  

В компании налажено производство различных транспортных средств на альтернативных источниках энергии, в том числе гибридов, электромобилей и работающих на природном газе авто.  

Рустам Минниханов протестировал на полигоне новый люксовый гибридный внедорожник M-Hero, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что Минниханов посетил китайское предприятие по производству станков. Продукция компании экспортируется более чем в 40 стран и регионов.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
