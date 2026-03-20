На полигоне в Китае Минниханов протестировал люксовый гибридный внедорожник
Раис Татарстана осмотрел выпускаемые компанией автомобили.
В ходе визита в Китай Рустам Минниханов посетил компанию Dongfeng Motor Corporation, занимающуюся производством грузовиков, автобусов и легковых автомобилей.
Входящая в десятку крупнейших автопроизводителей в мире корпорация выпускает авто как под собственными, так и под совместными брендами.
В компании налажено производство различных транспортных средств на альтернативных источниках энергии, в том числе гибридов, электромобилей и работающих на природном газе авто.
Рустам Минниханов протестировал на полигоне новый люксовый гибридный внедорожник M-Hero, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Ранее сообщалось, что Минниханов посетил китайское предприятие по производству станков. Продукция компании экспортируется более чем в 40 стран и регионов.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.