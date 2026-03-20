Раис Татарстана осмотрел выпускаемые компанией автомобили.

В ходе визита в Китай Рустам Минниханов посетил компанию Dongfeng Motor Corporation, занимающуюся производством грузовиков, автобусов и легковых автомобилей.

Входящая в десятку крупнейших автопроизводителей в мире корпорация выпускает авто как под собственными, так и под совместными брендами.

В компании налажено производство различных транспортных средств на альтернативных источниках энергии, в том числе гибридов, электромобилей и работающих на природном газе авто.

Рустам Минниханов протестировал на полигоне новый люксовый гибридный внедорожник M-Hero, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что Минниханов посетил китайское предприятие по производству станков. Продукция компании экспортируется более чем в 40 стран и регионов.

