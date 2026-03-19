Исполком Казани потратил на 2 млрд рублей больше, чем заработал
В столице республики подвели итоги доходов и расходов городского бюджета.
За прошлый год в казну города поступило 62,3 миллиарда рублей, что на 24 процента больше ожидаемого показателя — изначально власти Казани планировали получить только 50,2 миллиарда рублей. Однако и уровень расходов при этом оказался выше: в городе потратили 64,3 миллиарда рублей. Год закрыли с дефицитом в два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на выступление начальника финансового управления Ирека Мухаметшина на публичных слушаниях по исполнению бюджета города за 2025 год.
Из всех полученных средств 32,2 миллиарда рублей поступили из налоговых доходов. Больше половины — 17,5 миллиарда рублей — составил НДФЛ, 21 процент пришелся на налог с совокупного дохода (6,8 миллиарда рублей), с земельного налога пришло 16 процентов, или 5,4 миллиарда рублей. Меньше всего удалось получить с налога на имущество физлиц (1,8 миллиарда рублей, 6 процентов). На другие виды налогов пришлось 1,1 миллиарда рублей — три процента.
Неналоговые отчисления принесли в казну города 5,7 миллиарда рублей. В частности, речь идет о поступлениях от использования имущества (2,3 миллиарда рублей, 40,4 процента), дохода с продажи имущества и участков (1,9 миллиарда рублей, 33,4 процента). Еще 26 процентов, или 1,5 миллиарда рублей, пришли из других различных источников. Всего сумма налоговых и неналоговых доходов достигла 37,9 миллиарда рублей, что показывает рост на 14 процентов относительно 2024 года.
Помимо этого, безвозмездно в казну перечислили 24,3 миллиарда рублей, что на 27 процентов больше результатов позапрошлого года.
Ранее сообщалось, что при подсчете бюджета Казани ошиблись на миллиард рублей. В этом обвинили бухгалтеров.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.