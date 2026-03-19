В столице республики подвели итоги доходов и расходов городского бюджета.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За прошлый год в казну города поступило 62,3 миллиарда рублей, что на 24 процента больше ожидаемого показателя — изначально власти Казани планировали получить только 50,2 миллиарда рублей. Однако и уровень расходов при этом оказался выше: в городе потратили 64,3 миллиарда рублей. Год закрыли с дефицитом в два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на выступление начальника финансового управления Ирека Мухаметшина на публичных слушаниях по исполнению бюджета города за 2025 год.

Из всех полученных средств 32,2 миллиарда рублей поступили из налоговых доходов. Больше половины — 17,5 миллиарда рублей — составил НДФЛ, 21 процент пришелся на налог с совокупного дохода (6,8 миллиарда рублей), с земельного налога пришло 16 процентов, или 5,4 миллиарда рублей. Меньше всего удалось получить с налога на имущество физлиц (1,8 миллиарда рублей, 6 процентов). На другие виды налогов пришлось 1,1 миллиарда рублей — три процента.

Неналоговые отчисления принесли в казну города 5,7 миллиарда рублей. В частности, речь идет о поступлениях от использования имущества (2,3 миллиарда рублей, 40,4 процента), дохода с продажи имущества и участков (1,9 миллиарда рублей, 33,4 процента). Еще 26 процентов, или 1,5 миллиарда рублей, пришли из других различных источников. Всего сумма налоговых и неналоговых доходов достигла 37,9 миллиарда рублей, что показывает рост на 14 процентов относительно 2024 года.

Помимо этого, безвозмездно в казну перечислили 24,3 миллиарда рублей, что на 27 процентов больше результатов позапрошлого года.

Ранее сообщалось, что при подсчете бюджета Казани ошиблись на миллиард рублей. В этом обвинили бухгалтеров.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.