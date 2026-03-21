Центробанк намерен поставить точку в истории с высокой инфляцией уже в 2026 году
Журналисты спросили, когда наступит развязка многолетней борьбы с ростом цен.
Взвешенные решения Центробанка по ключевой ставке в 2026 году могут поставить точку в высокой инфляции. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Журналистов интересовало, стоит ли ждать развязки многолетней борьбы с ростом цен в ближайшее время, или борьба затянется еще на несколько сезонов.
- Желающих смотреть еще пару сезонов немного. Мы точно не в их числе. Все-таки люди не хотят, чтобы цены все время быстро росли. Но мы полагаем, что те решения по ключевой ставке, которые мы принимаем, а мы стараемся принимать взвешенные решения, очень аккуратно, они позволят уже в текущем сезоне поставить точку в сюжете о высокой инфляции последних пяти лет, - цитирует ответ Набиуллиной ТАСС.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в нынешнем году снизится до 4,5-5,5%.
Ранее сообщалось, что Центробанк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку. Новый показатель - 15%.
