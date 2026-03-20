Центробанк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку
Новый показатель - 15%.
Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Это седьмое снижение ставки подряд.
Перед этим ЦБ опубликовал данные об инфляционных ожиданиях населения. Ценовые ожидания населения в марте выросли с 13,1% до 13,4% (уровень мая 2025 года). Годовая инфляция, по данным Росстата, составила 5,91%.
Напомним, в прошлый раз Банк России снизил ключевую ставку с 16 процентов до 15,5 процента. Несмотря на инфляционный всплеск в январе, регулятор не стал прерывать цикл смягчения.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что банки вслед за регулятором продолжат снижать ставки по кредитам. Это облегчит предприятиям обслуживание долга и поддержит структурную перестройку экономики. А снижение доходности по вкладам, по его мнению, подтолкнет часть накоплений на фондовый рынок.
Все самое интересное в нашем канале в MAX
Подписывайтесь на нас в Дзен!
