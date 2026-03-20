Экономика
20 марта 13:35
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Центробанк России в седьмой раз подряд снизил ключевую ставку

Новый показатель - 15%.

Автор фото: РИА Новости

Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Это седьмое снижение ставки подряд.

Перед этим ЦБ опубликовал данные об инфляционных ожиданиях населения. Ценовые ожидания населения в марте выросли с 13,1% до 13,4% (уровень мая 2025 года). Годовая инфляция, по данным Росстата, составила 5,91%.

Напомним, в прошлый раз Банк России снизил ключевую ставку с 16 процентов до 15,5 процента. Несмотря на инфляционный всплеск в январе, регулятор не стал прерывать цикл смягчения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что банки вслед за регулятором продолжат снижать ставки по кредитам. Это облегчит предприятиям обслуживание долга и поддержит структурную перестройку экономики. А снижение доходности по вкладам, по его мнению, подтолкнет часть накоплений на фондовый рынок.

Популярное
Дмитрий Московский / ИД «Вечерняя Казань»
Строительство «Восточной дуги» в Казани начнется с дороги

Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.

tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
С помощью прокуратуры пенсионерка «отбила» свой автомобиль у снохи

Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
