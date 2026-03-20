Соответствующее право имеют россияне, родившиеся после 1967 года, за которых работодатели до 2014 года перечисляли взносы в систему обязательного пенсионного страхования.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россияне, родившиеся после 1967 года, за которых работодатели до 2014 года перечисляли взносы в систему обязательного пенсионного страхования, могут получить накопительную пенсию. Об этом сообщила профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, передает «Прайм».

Выплата формируется, если в составе взносов работодателя были отчисления в размере 6%. Помимо этого в 2002–2004 годах работодатели перечисляли по 2% для мужчин 1953–1966 и женщин 1957–1966 годов рождения. После 2014 года обязательные взносы были заморожены, но их продолжали инвестировать.

Порядок выплат зависит от суммы накоплений. В 2026 году выплату смогут получить те, у кого сумма накоплений составляет до 439 776 рублей. Если на счету больше денег, то назначают пожизненные ежемесячные выплаты, а если меньше, то деньги можно получить сразу.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб говорила, что в 2026 году около 700 тысяч пенсионеров будут иметь право на единоразовую выплату. За назначением накопительной пенсии можно обратиться с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Все такие выплаты не облагаются НДФЛ.

Все самое интересное в нашем канале в MAX