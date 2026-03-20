Центробанк России решил снизить ключевую ставку до 15% годовых, так как экономика приближается к траектории сбалансированного роста, а в феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В феврале рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года. Ожидается, что годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными. Основные проинфляционные риски связаны с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне усиления геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что банки вслед за регулятором продолжат снижать ставки по кредитам. Это облегчит предприятиям обслуживание долга и поддержит структурную перестройку экономики. А снижение доходности по вкладам, по его мнению, подтолкнет часть накоплений на фондовый рынок.

