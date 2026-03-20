Синие мундиры уверены, что скромной зарплаты чиновника не хватило бы для приобретения столь высокой суммы в валюте и «гигантского» бриллианта весом 0,04 карата. Защита пояснила суду, что алмаз оценивается в 7 тысяч рублей.

Доллары и бриллиант на 0,04 карата

Советский райсуд Казани продолжил рассмотрение иска прокурора РТ об обращении имущества на 651 миллион рублей экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова. На сегодняшний день рассмотрена почти половина материалов. Крайнее заседание было отведено оглашению доказательств по квартире в Казани, нескольким земельным участкам и деньгам, найденным в ходе обыска у Фаттахова.

По данным прокуратуры, сын Энгеля Фаттахова Ильнар в 2021 году приобрел квартиру в Казани площадью 116 «квадратов» в доме № 1 по улице Мусина, стоимостью 23 миллиона рублей. Недвижимость покупалась частично за счет кредита в Альфа-Банке на 11 миллионов. Всего за два года ипотека была погашена, сумма с учетом процентов составила 12 миллионов 300 тысяч рублей. Примечательно, что в день погашения Ильнар внес наличными сразу восемь миллионов.

Также, по мнению прокурора, на неподтвержденные доходы были приобретены два нежилых помещения, несколько земельных участков в Лаишевском районе общей стоимостью более трех миллионов рублей. Общий заработок Фаттахова и его супруги в 2020-2022 годах составил не более 7,5 миллиона рублей, а имущества было приобретено на сумму свыше 200 миллионов. Под «прокурорский нож» пошла даже небольшая сумма, которую нашли следователи во время обысков в доме экс-главы района в Актаныше.

— Были обнаружены 180 тысяч рублей, 846 долларов США и сертифицированный бриллиант массой 0,04 карата. На все был наложен арест. С учетом общего размера доходов Фаттахова Энгеля и его супруги, законность происхождения обнаруженных денежных средств и ювелирного изделия не может быть подтверждена. Аргументы представителя ответчика о том, что суммы являются незначительными, сам драгоценный камень не представляет особой ценности не состоятельны, поскольку законом не установлен минимальный порог суммы взыскания денежных средств. В данном случае оценке подлежит совокупность произведенных расходов семьей Фаттаховых и доходов, — сообщила суду прокурор Лилия Фаттахова.

«Однако были дивиденды…»

После выступления прокурора вопросы появились у представителя Ильнара Фаттахова. Адвокат Тимур Уразаев посчитал несостоятельными доводы о криминальном происхождении столь незначительной суммы. По его информации, доллары остались у Фаттахова после поездки в Турцию, а бриллиант подарила сестра супруги. Но в целом сильно отбивать у прокурорских малюсенький камень стоимостью около 7 тысяч рублей юрист не стал.

Касаемо недвижимости, то квартира, помещения и земельные участки были приобретены с использованием средств от продажи другой недвижимости, кредитных средств и зарплаты Ильнара Фаттахова, заявил представитель ответчика. К слову, официальный заработок его составил около четырех миллионов рублей, однако защита поясняет о наличии дивидендов в нескольких коммерческих компаниях. Точные цифры по доходу Тимур Уразаев обещал показать в графике, который будет готов ближе к завершению судебного процесса.

Экс-главу Актанышского района Энгеля Фаттахова задержали летом 2024 года и обвинили в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По ходатайству СКР Фаттахов содержится под арестом. Расследование уголовного дела длилось более года. Судебный процесс стартовал в октября 2025 года в Мензелинске. А сегодня Фаттахову отказали в ходатайстве о переводе его по домашний арест.