В Афганистане создадут специальный российский консультативный орган в сфере добычи и переработки нефти и газа.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Главным консультантом в нефтегазовой сфере Афганистана станет Россия. Идею предложил министр горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хидаятулла Бадри в рамках деятельности рабочей группы Татарстан-Афганистан. В центральноазиатском государстве появится российский консультативный орган в сфере добычи и переработки нефти и газа.

В свою очередь, Афганистан может стать логистическим хабом для энергетических проектов России в Центральной Азии. Проект позволит значительно усилить экономические отношения между странами и принесет существенную выгоду для экономики государств, отметил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Отметим, что Афганистан обладает значительными запасами нефти, оцениваемыми примерно в 3,6 миллиарда баррелей нефти и конденсата. Запасы природного газа — около 500 миллиардов кубометров.

Ранее сообщалось, что Афганистан планирует купить российские нефтепродукты на 2 миллиона тонн в год, из которых 1 миллион тонн — сжиженный углеводородный газ, остальное — бензин и дизельное топливо. Сделку собираются заключить на KazanForum.

