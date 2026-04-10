Экономика
10 апреля 21:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Наибольший прирост числа занятых в Татарстане ожидается в транспорте

Республике ежегодно требуется замещать 28 тысяч специалистов и рабочих.

Наибольший прирост числа занятых в Татарстане ожидается в транспорте

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

О занятости населения в Татарстане и о потребностях в кадрах на ближайшие годы на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Клара Тазетдинова.  

Представитель ведомства привела следующую статистику: уровень занятости в республике выше, чем средний по России.  При этом на 49 тысяч вакансий в Татарстане числится 3,6 тысячи официально зарегистрированных безработных.  

Среднегодовая численность занятых в Татарстане, по прогнозу,  к 2032 году должна увеличиться почти на 17 тысяч человек. Самый большой прирост прогнозируется в транспорте, здравоохранении, профессиональной деятельности, информатизации и сельском хозяйстве. Некоторое снижение этого показателя ждет торговлю, административную деятельность, образование и сферу государственного управления.  

По словам Тазетдиновой, Татарстану необходимо каждый год замещать порядка 28 тысяч специалистов и квалифицированных рабочих, большая часть которых – 18 тысяч – это руководители и специалисты с высшим образованием.

Ранее мы рассказали, что больше всего в Казани в апреле могут заработать водители-экспедиторы категории «Е». Им предлагают зарплату от 221 до 280 тысяч рублей. Также работодатель может оплатить аренду жилья и помочь с переездом иногородним кандидатам.

