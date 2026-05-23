Мера поможет застройщикам избежать убытков.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На рынке новостроек в России в крупнейших городах доля нераспроданных квартир достигает 49-67 процентов. Жилье простаивает, а застройщик несет убытки. Поэтому зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил государству выкупать эти квартиры для обеспечения жильем многодетных семей, детей-сирот и участников СВО. При этом адресный выкуп подразумевает покупку не по себестоимости, а с дисконтом в 20-30 процентов, цитирует его слова ТАСС.

Застройщики завышают цену, надеясь быстро распродать жилье. Однако это не всегда работает, поэтому девелоперы снижают цены, теряя прибыль. В сегменте также высокая конкуренция. И если в одном районе строится сразу несколько жилых комплексов, то покупатель выбирает лучшее, а остальные остаются нераспроданными. Падение спроса связано и с высокими ипотечными ставками, ужесточениями требований к заемщикам. Люди не могут себе позволить ипотеку, а без нее рынок встает.

Чем дольше квартира не продается, тем сложнее ее продать потом. Выкуп квартир государством выгоден и бюджету в плане экономии и застройщику с точки зрения ликвидности.

Ранее сообщалось, что татарстанцы в апреле начали массово скупать жилье на «вторичке». Количество переходов прав в отношении жилой недвижимости в целом по республике возросло на 17,5 процента, до 5749.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.