Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казгордуме скорректировали городской бюджет. Доходная часть была увеличена на 113 миллионов рублей за счет поступлений из бюджета Татарстана. В связи с этим начальник финансового управления Ирек Мухаметшин предложил направить 81,4 миллиона на содержание муниципальных учреждений, 27,3 миллиона – на подключение объектов спортивной инфраструктуры к инженерным сетям, 5,5 миллиона – на выплаты работникам муниципальных учреждений и грантовую поддержку. Кроме того, на один миллион скорректирована программа обеспечения жильем молодых семей. Расходную часть бюджета предложено сократить на 54,2 миллиона рублей. А за счет дополнительных поступлений неналоговых доходов Мухаметшин предложил увеличить финансирование строительства автомобильной дороги в жилом массиве «Экорайон» на сумму 342,7 миллиона.

На 2026 год объем бюджета по доходам составит 64,703 миллиарда рублей, по расходам – 68,556 миллиарда. Дефицит покроют с помощью остатка средств бюджета города на начало года.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджетов регионов России достиг 1,5 триллиона рублей. При том, что уровень дефицита раньше составлял всего 200—300 миллиардов рублей.

