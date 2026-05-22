Также увеличат защиту по эскроу-счетам с 10 до 30 миллионов рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина в четверг сообщил, что правительство рассмотрит законопроект о повышении страховой защиты банковских вкладов. Главные изменения касаются долгосрочных депозитов.

Сейчас лимит по стандартным рублёвым вкладам составляет 1,4 миллиона рублей. Если закон примут, по депозитам на срок от трёх лет страховая сумма вырастет до двух миллионов рублей. Также до двух миллионов увеличится покрытие по вкладам, удостоверенным безотзывными сертификатами, на срок от одного года до трёх лет. Для сравнения, по долгосрочным безотзывным вкладам от трёх лет и выше сейчас уже действует повышенная страховка до 2,8 миллиона рублей.

Ещё одно важное изменение — защита эскроу-счетов. Эти счета открываются при покупке жилья на первичном рынке. Сейчас по ним страхуют до десяти миллионов рублей, предлагается поднять планку до тридцати миллионов. По словам Мишустина, все эти меры помогут привлечь больше долгосрочных инвестиций в экономику.

Для справки. Сейчас в одном банке застрахованы: обычные вклады физлиц и ИП — до 1,4 миллиона рублей; долгосрочные безотзывные вклады — до 2,8 миллиона; эскроу-счета — до 10 миллионов. Если денег на счетах больше лимита, выплата распределяется пропорционально, но не выше этих сумм. Кроме того, по особому закону от мая 2020 года можно получить до десяти миллионов рублей по крупным поступлениям — субсидиям, наследству, судебным выплатам — при условии, что деньги пришли не раньше чем за три месяца до отзыва лицензии у банка.

