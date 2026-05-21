Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Кабмине Татарстана состоялось заседание Инвестиционного совета под председательством раиса республики Рустама Минниханова, на котором были рассмотрены и одобрены 8 масштабных инвестиционных проектов. Общий объем заявленных инвестиций составит 83 миллиарда рублей. Об этом на профильной пресс-конференции рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР) Талия Минуллина.

По ее словам, самым ярким и ожидаемым проектом стало строительство премиального гостиничного комплекса в Набережных Челнах под названием «Челны Тауэр».

- Пятизвездочный отель на 498 номеров разместится в уникальном высотном здании со сложной архитектурой. Предварительный бюджет оценивается на огромную сумму, которая может вырасти в процессе реализации из-за высотного статуса объекта. Этого объекта Набережным Челнам очень не хватает. Половину потока гостей составят подрядчики и бизнес-партнеры ПАО «КАМАЗ», которые постоянно приезжают в автоград, - отметила Минуллина.

Она уточнила, что под строительство выделен участок площадью 1,7 гектара у самой воды с панорамным видом. При этом реализацией занимается крупный инвестор из строительной сферы. Завершение строительства по бизнес-плану намечено на конец 2030 года.

Ранее Минуллина также заявила, что ни одно деловое мероприятие в Татарстане не обходится без промышленного туризма, так как это не отдых, а воронка контактов. Никто не будет инвестировать в незнакомые территории, а такие встречи помогают заинтересовать людей и показать возможности региона. Это подтверждают и цифры 2025 года – ВВП Татарстана вырос почти на три процента, а инвестиции – на 4%. Из них 1,4 триллиона дали внебюджетные источники.

