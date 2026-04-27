Уровень дефицита раньше составлял всего 200—300 миллиардов рублей, пояснили в Минфине.

Автор фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По результатам прошлого года общий объем дефицита бюджетов субъектов России составил 1,5 триллиона рублей. Наиболее критичная ситуация сложилась у регионов-доноров. От общей суммы их доля достигла 1,2 триллиона рублей из-за понижения показателей поступления налога на прибыль, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС.

Министр финансов назвал нынешнюю ситуацию «непростой», объяснив, что ранее дефицит составлял 200—300 миллиардов рублей. В первом квартале обеспечен небольшой профицит в 140 миллиардов, однако охлаждение продолжается. Регионы-доноры полагаются на свой финансовый резерв и работают с расходами.

Ранее замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил об очень непростой ситуации в стране. Однако трудности никак не связаны с ограничениями интернета в регионах, подчеркнул он.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.