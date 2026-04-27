За последние пять лет кадровый резерв России заметно сократился — с семи до четырех миллионов человек. За прошлый год таких людей стало меньше на десять процентов, посчитали в FinExpertiza. К такому резерву относятся люди, которые в данный момент не работают, но готовы выйти на рынок труда.

Однако число работающих возросло с 72 до почти 75 миллионов человек. Это значит, что людей, вовлекающихся в экономику, становится больше, рассказала президент FinExpertiza Елена Трубникова. Ее слова приводят «Известия».

На ситуацию влияет низкая демография 1990-х и начала 2000-х годов. Также наблюдается высокий спрос на работников. Прежде всего это оборонные предприятия, промышленность, логистика, говорит председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

В среднем по стране на одну вакансию, размещенную через службы занятости, приходилось 2,6 человека из кадрового резерва.

Одним из решений ситуации может стать внедрение ИИ. Однако это несет риски, в том числе для молодежи, так как в первую очередь под удар попадут начальные позиции с рутинными задачами. Для мотивации сотрудников начали повышать зарплаты: за 2024–2025 годы рост зарплат в дефицитных профессиях составил 13–20 процентов при инфляции 8–10 процентов. Но «зарплатная гонка» начинает замедляться, так как доля предприятий с нехваткой кадров снизилась до 51 процента в марте 2026 года.

По прогнозу Росстата, в этом году занятость может сократиться еще на 1,4 миллиона человек из-за демографических причин. А до 2030 года экономике ежегодно потребуется замещать около двух миллионов работников.

