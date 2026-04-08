8 апреля 16:41
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Строительной отрасли катастрофически не хватает кадров, заявил Хуснуллин

Производительность труда предстоит поднять на 22 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Работников катастрофически не хватает в российской стройотрасли. На это пожаловался заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

Поставлен план — рост производительности труда. Производительность труда нужно поднять на 22 процента, а людей нет.

«Крайне непростая задача, она за собой повлечет и цифровизацию», - заявил он на заседании коллегии Минстроя России и комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ-15 регионов по строительству жилья. На одного жителя пришлось 0,875 квадратного метра. В прошлом году в республике построили 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

