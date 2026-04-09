Программу будут менять и в дальнейшем.

Автор фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Льготная ипотека очень дорого обошлась бюджету, она была вынужденной мерой, а в дальнейшем программу будут модернизировать. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни», передает ТАСС.

По словам Хуснуллина, программа была принята, чтобы поддержать рынок, поддержать людей, которые вложили деньги в квартиры. Сейчас правительство отслеживает ситуацию с программой семейной ипотеки, которую планируют изменить за счет ставок и увеличения лимита в некоторых регионах.

«Непростая ситуация, но в целом рынок нам удается поддерживать», — подчеркнул вице-премьер.

В России пока что на льготную ипотеку приходится 80% всех выдаваемых кредитов на покупку жилья.

Ранее Рустам Минниханов призывал повысить лимиты по стоимости жилья, на которые можно взять семейную ипотеку. Во многих регионах цены на недвижимость приблизились к столичным, а лимит остался прежним. Обратная связь получена от 22 регионов. Сейчас по программе льготной ипотеки можно взять кредит под шесть процентов годовых до 12 миллионов рублей — в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. А для других регионов лимит до шести миллионов рублей.

