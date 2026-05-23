Выручка и прибыль резко снизились, чего не было даже в эпоху пандемии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Налоги, затраты на покупку авто и ужесточение законодательства привели таксопарки в упадок. У 81 процента компаний снизилась выручка, прибыль упала у 90 процентов участников рынка. По данным опроса Нацсовета такси, у 60 процентов организаций выросла задолженность по кредитам, а у 69 процентов - увеличилась налоговая нагрузка, пишет «Коммерсантъ».

По словам руководителя таксопарка NEXT Евгения Ермолаева, рынок такси сейчас работает в самых худших условиях за всю историю, даже хуже, чем в пандемию.

Затраты у таксопарков за последние годы выросли в два-три раза из-за серьезного подорожания машин, отмечают в сервисе заказа такси «Максим». Если раньше Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo можно было купить меньше, чем за миллион рублей, то теперь их стоимость поднялась до 2,5-4 миллиона рублей. Эти цены сформированы искусственно - из-за заградительного утилизационного сбора, что лишает рынок доступа к бюджетным, но качественным и безопасным автомобилям, говорит Ермолаев.

В то же время расходы таксопарков растут быстрее, чем платежеспособность пассажиров. По всей России цены на такси выросли на 3,6 процента за год, до 48,14 рубля за километр пути, что ниже уровня инфляции в 5,58 процента.

Большим ударом становится и то, что пассажиры начали договариваться с перевозчиками напрямую, через друзей, знакомых, группы в соцсетях. За последние полтора года, по оценке руководителя Объединения самозанятых России Ивана Литвинова, количество подобных нелегальных чатов выросло почти втрое.

Как говорит глава таксопарка «Такси+» Станислав Антонов, 30-40 процентов таксопарков не доживет до конца 2026 года.

Ранее водителям объяснили порядок повторной регистрации автомобилей такси. Перевозчики могли столкнуться с отказами при повторном внесении авто в реестр такси.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.