Экономика
14 апреля 15:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Клиенты Почта Банка могут перевести соцвыплаты в ВТБ

Для онлайн-оформления нужно сделать несколько шагов в мобильном приложении или веб-версии банка.

Автор фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В рамках объединения двух банков клиенты могут открыть счет и перевести свои соцвыплаты в ВТБ. Подать заявление о смене реквизитов можно на портале «Госуслуги», в МФЦ, СФР или у работодателя, срок рассмотрения – до 10 рабочих дней.

Новые реквизиты можно получить после перевода банковских продуктов на обслуживание в ВТБ с помощью дистанционного сервиса в пару кликов онлайн, либо оформить дебетовую карту ВТБ с доставкой курьером или в офисах банка, включая почтовые отделения.

Для онлайн-оформления потребуется сделать несколько шагов в мобильном приложении или веб-версии Почта Банка:

1. Нажать на баннер «Станьте клиентом ВТБ» и далее на кнопку «Присоединиться».

2. В разделе с персональными предложениями от ВТБ подписать все документы онлайн.

3. Подтвердить переход кодом из СМС после чего финансы и банковские продукты перейдут на обслуживание в ВТБ.

4. Подать заявление о смене реквизитов в МЦФ, СФР, у работодателя или через «Госуслуги».

Если у клиента уже есть карта ВТБ, то достаточно просто самостоятельно подать заявление о смене реквизитов. Дополнительную карту выпускать не нужно.

Многие выплаты от государства, например, пособия по беременности и родам, для семей с детьми и беременных женщин, по уходу за ребенком до 1,5 года, детям военнослужащих, а также компенсации расходов на жилье и ЖКХ и другие можно перевести в ВТБ дистанционно. Для этого нужно подать заявление о смене реквизитов для получения выплаты на портале «Госуслуги» и указать в нем свой счет в ВТБ. После рассмотрения заявления средства начнут поступать по новым реквизитам.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.