Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане с начала 2026 года объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья составил 401 миллион рублей. Показатели снизились на два процента, или восемь миллионов рублей, выяснили в коллекторском агентстве «Долговой Консультант».

Доля неплатежей в общей задолженности по ипотеке под залог ДДУ не изменилась: в начале года было 0,27 процента, и в мае осталось так же - 0,27 процента. При этом общая задолженность сократилась с 152,9 миллиарда до 149,4 миллиарда рублей.

В целом по России объём неплатежей по ипотеке превысил 20,26 миллиарда рублей (+8,2 процента). Но общая задолженность сократилась на 163,4 миллиарда рублей, до 4,5 триллиона.

«Неплательщиками становятся те, у кого несколько действующих ипотек: это те, кто активно дополнительно набирал льготную ипотеку до существенных изменений госпрограмм: сперва «массовую» под восемь процентов годовых, отменённую летом 2024 года, затем — «семейную» под шесть процентов, пока не ввели ограничения «одна ипотека на одну семью», - объясняет гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов.

Обычно неплательщики, берущие ипотеку на покупку строящегося жилья, оформляя кредит, рассчитывают погашать его за счет сдачи жилья в аренду или через год-полтора продать квартиру дороже. Но жизненные реалии оказываются гораздо сложнее, говорит эксперт.

Регионом-лидером по приросту неплатежей по ипотеке в 2026 году стали Курганская область (+96 процентов), Чеченская Республика (+72,2 процента) и Карелия (+34,5 процента). В абсолютном выражении — Краснодарский край (+400 миллионов рублей), Москва (+292 миллиона) и Башкортостан (+116 миллионов).

