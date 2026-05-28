Объём помощи с урегулированием проблемной задолженности в первом квартале составил пять миллиардов рублей.

В первом квартале 2026 года более 6,6 тысячи жителей получили помощь в урегулировании проблемной задолженности. Общая сумма составила 5 миллардов рублей, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в первом квартале 2025 года помощь получили 5,8 тысячи семей на общую сумму 4,2 миллиарда рублей). Всего по России больше 74 тысяч семей избежали банкротства, а общая сумма урегулированной задолженности составила 69,4 миллиарда рублей.

Сбер предлагает людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, несколько механизмов урегулирования долгов — государственные меры поддержки и собственные программы. Поддержкой можно воспользоваться по любым видам кредитов: ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта.

В первом квартале этого года более 2 тысяч человек воспользовались государственными мерами поддержками (кредитные и ипотечные каникулы), урегулировав долги на 1,7 миллиарда рублей, что в пять раз чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Тем, кто не может воспользоваться каникулами, Сбер предлагает собственные программы поддержки, среди которых реструктуризация (временное снижение ежемесячного платежа), комплексное урегулирование (помощь с долгами по кредитам в Сбере и других банках) и мировое соглашение (реструктуризация для тех, у кого уже накопилась длительная просрочка, но без принудительного взыскания).

Наиболее востребованной собственной программой Сбера стала реструктуризация задолженности, благодаря которой более 4 тысяч клиентов урегулировали долги на 2,8 миллиарда рублей. Программой комплексного урегулирования воспользовались 500 заёмщиков, закрыв сделки на 450 миллионов рублей. 52 клиента заключили мировые соглашения на сумму около 31 миллион рублей.

В особенно трудных ситуациях заёмщику могут предложить погасить задолженность за счёт продажи залогового имущества. Сделать это удобно на платформе Portal DA. С начала года благодаря этой площадке люди продали активов на 5,6 миллиарда рублей.

Урегулировать трудные финансовые ситуации можно даже после начала процедуры банкротства: мировые соглашения и планы реструктуризации долгов заключили 478 клиентов в первом квартале 2026 года. Это помогло им избежать банкротства и восстановить платёжеспособность.

Сбер также рассказывает клиентам о государственной программе социальных контрактов. Она помогает людям найти работу или получить новую профессию.

«Жизненные обстоятельства могут измениться, и никто не застрахован от финансовых трудностей. Потеря работы, проблемы со здоровьем или снижение дохода — ситуации, которые могут осложнить выполнение кредитных обязательств и стать источником стресса. Сбер предлагает клиентам различные инструменты поддержки, не стандартные решения, а индивидуальный подход — от кредитных каникул до реструктуризации задолженности или мирового соглашения. Главное — не игнорировать возникшие трудности. При первых же признаках финансовых затруднений обратитесь в банк. Вместе с вами найти лучший выход из сложившейся ситуации», - добавил Денис Скребец, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка: