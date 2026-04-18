Эксперт перечислил страны, которые чаще всего выдают россиянам шенгенские визы
В списке стран, которые чаще других выдают шенгенские визы россиянам - Испания, Франция, Италия и Греция, поделился с РИА Новости исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев.
Как уточнил эксперт, доля одобрений шенгенских виз жителям России в этом году примерно на уровне прошлогоднего. Отказы составляют порядка 8-9 процентов.
По словам Сергеева, на рассмотрение виз во Францию и Испанию уходит три недели, в Италию - два месяца, в Грецию - две недели.
- Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных, - цитирует агентство Сергеева.
Эксперт отметил, что отказать в получении визы в Грецию могут, в частности, из-за неправильной подготовки документов или из-за недостаточного количества средств на счету.
- Испания и Франция редко отказывают - лояльные страны, - поделился он.
Ранее мы писали, что казанцам с трудом выдают загранпаспорта. У жителей не получается даже просто записаться на подачу заявления.
