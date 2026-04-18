18 апреля 02:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Эксперт перечислил страны, которые чаще всего выдают россиянам шенгенские визы

В списке стран, которые чаще других выдают шенгенские визы россиянам - Испания, Франция, Италия и Греция, поделился с РИА Новости исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев.  

Как уточнил эксперт, доля одобрений шенгенских виз жителям России в этом году  примерно на уровне прошлогоднего. Отказы составляют порядка 8-9 процентов.  

По словам Сергеева, на рассмотрение виз во Францию и Испанию уходит три недели, в Италию - два месяца, в Грецию - две недели.  

- Запись на получение визы в Грецию гораздо проще, если сравнивать с остальными, при этом уже нужны выкупленные билеты и отель, но шанс отказов больше, чем у остальных, - цитирует агентство Сергеева.  

Эксперт отметил, что отказать в получении визы в Грецию могут, в частности, из-за неправильной подготовки документов или из-за недостаточного количества средств на счету.  

- Испания и Франция редко отказывают - лояльные страны, - поделился он.

Ранее мы писали, что казанцам с трудом выдают загранпаспорта. У жителей не получается даже просто записаться на подачу заявления.

