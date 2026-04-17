Казанцам с трудом выдают загранпаспорта: рассказываем, что произошло
У жителей не получается даже просто записаться на подачу заявления.
В столице республики обострилась проблема выдачи заграничных паспортов. Путешественники не могут выбрать слот для записи в МВД через «Госуслуги» — на портале появляется статус «высокая загруженность» или «нет доступного времени для записи». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Так же плохо обстоят дела в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Некоторые получает паспорт за 10 дней, а другие могут месяцами ждать документ. Туроператоры заявляют, что системно на рынок такие случаи задержки не влияют, и вообще ситуация достаточно стандартная и характерная для предотпускного сезона.
В МВД рост запросов связали с изменением правил выезда детей из России, техническими неполадками в МЦФ и повышенным спросом. По данным правоохранителей, количество выданных загранпаспортов в этом году увеличилось на 15 процентов по сравнению с прошлым.
Ранее татарстанцев предупредили о необходимости заранее оформить заграничные паспорта. Для этого существует целых три способа.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.