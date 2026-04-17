Общество
17 апреля 18:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанцам с трудом выдают загранпаспорта: рассказываем, что произошло

У жителей не получается даже просто записаться на подачу заявления.

Автор фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В столице республики обострилась проблема выдачи заграничных паспортов. Путешественники не могут выбрать слот для записи в МВД через «Госуслуги» — на портале появляется статус «высокая загруженность» или «нет доступного времени для записи». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так же плохо обстоят дела в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Некоторые получает паспорт за 10 дней, а другие могут месяцами ждать документ. Туроператоры заявляют, что системно на рынок такие случаи задержки не влияют, и вообще ситуация достаточно стандартная и характерная для предотпускного сезона.

В МВД рост запросов связали с изменением правил выезда детей из России, техническими неполадками в МЦФ и повышенным спросом. По данным правоохранителей, количество выданных загранпаспортов в этом году увеличилось на 15 процентов по сравнению с прошлым.

Ранее татарстанцев предупредили о необходимости заранее оформить заграничные паспорта. Для этого существует целых три способа.

