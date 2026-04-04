Подать заявление можно любым из трех подходящих способов.

Впереди – лето. А это значит, что многие жители республики отправятся отдыхать, в том числе и за рубеж. В связи с этим МВД по Татарстану напоминает, что заграничные паспорта лучше оформить заблаговременно.

Дело в том, что с приближением сезона летних отпусков количество обращений татарстанцев по этому поводу значительно увеличивается.

В ведомстве напомнили, что подать заявление возможно одним из подходящих для вас способов:

1. В онлайн-формате 24/7 через портал госуслуг.

2. Через филиалы ГБУ «МФЦ», сотрудники которого окажут помощь в составлении заявления и печати фотографии.

3. Выбрать удобное время для посещения подразделения по вопросам миграции, записавшись через портал госуслуг, либо в порядке «живой очереди».

Ранее сообщалось, что Путин разрешил детям до 14 лет въезд в Абхазию без загранпаспорта. Мера благоприятно скажется на турпотоке.

