Общество
4 апреля 01:23
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцев предупредили о необходимости заранее оформить заграничные паспорта

Подать заявление можно любым из трех подходящих способов.

Автор фото: «Известия»

Впереди – лето. А это значит, что многие жители республики отправятся отдыхать, в том числе и за рубеж. В связи с этим МВД по Татарстану напоминает, что заграничные паспорта лучше оформить заблаговременно.  

Дело в том, что с приближением сезона летних отпусков количество обращений татарстанцев по этому поводу значительно увеличивается.  

В ведомстве напомнили, что подать заявление возможно одним из подходящих для вас способов:

1. В онлайн-формате 24/7 через портал госуслуг.

2. Через филиалы ГБУ «МФЦ», сотрудники которого окажут помощь в составлении заявления и печати фотографии.

3. Выбрать удобное время для посещения подразделения по вопросам миграции, записавшись через портал госуслуг, либо в порядке «живой очереди».

Ранее сообщалось, что Путин разрешил детям до 14 лет въезд в Абхазию без загранпаспорта. Мера благоприятно скажется на турпотоке.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.