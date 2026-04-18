Общество
18 апреля 04:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Участие в KazanForum подтвердили 60 государств и 20 глав российских регионов

В рамках деловой программы будет проведено свыше 120 мероприятий.

Автор фото: Минтранс Татарстана

Подтверждение об участии в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году уже пришло от 60 стран и 20 глав российских регионов. Об этом Рустам Минниханов рассказал на заседании оргкомитета, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.  

В программе форума -  Съезд министров культуры стран ОИС, фестиваль культур, круглые столы и выставки, организуемые Академией наук Татарстана, Генеральная ассамблея ИСЕСКО, съезд национальных банков стран ОИС, Международная выставка недвижимости, Фестиваль благопристойной моды, встречи чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств в России и многие другие мероприятия.  

С 10 по 20 мая в аэропортах Москвы и Казани будут работать круглосуточные консульские пункты для иностранных участников форума, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани обсудили дальнейшее сотрудничество с турецким холдингом «Полимекс». В столице Татарстана компания строит отели.

