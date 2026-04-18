В рамках деловой программы будет проведено свыше 120 мероприятий.

Подтверждение об участии в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в этом году уже пришло от 60 стран и 20 глав российских регионов. Об этом Рустам Минниханов рассказал на заседании оргкомитета, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В программе форума - Съезд министров культуры стран ОИС, фестиваль культур, круглые столы и выставки, организуемые Академией наук Татарстана, Генеральная ассамблея ИСЕСКО, съезд национальных банков стран ОИС, Международная выставка недвижимости, Фестиваль благопристойной моды, встречи чрезвычайных и полномочных послов иностранных государств в России и многие другие мероприятия.

С 10 по 20 мая в аэропортах Москвы и Казани будут работать круглосуточные консульские пункты для иностранных участников форума, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

