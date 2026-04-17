Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Казанском Кремле Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления холдинга «Полимекс» Эролом Табанджа (Турция), сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Турецкий строительный холдинг «Полимекс» работает в различных странах. В Казани компания строит отели.

Назвав «Полимекс» надежным партнером и инвестором, раис Татарстана подчеркнул, что компания вносит важный вклад в развитие туристического потенциала Казани, сохранение памятников культуры и облика столицы Татарстана, а также уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды.

- Гостиница «Kazan Palace by TASIGO» - единственный в России обладатель сертификата Green Globe за достижения в области устойчивого туризма. В целом, ваши отели являются одними из самых востребованных и удобных для гостей города и местных жителей, - оценил работу «Полимекса» Рустам Минниханов, пригласив турецких партнеров на предстоящий форум KazanForum, в рамках которого пройдут выставка и конференция в области недвижимости.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и реализацию перспективных проектов.

Ранее Минниханов подчеркнул растущую востребованность Российского венчурного форума. Раис Татарстана поблагодарил всех, кто приехал на мероприятие.

