В Казани обсудили дальнейшее сотрудничество с турецким холдингом «Полимекс»
В Казанском Кремле Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления холдинга «Полимекс» Эролом Табанджа (Турция), сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Турецкий строительный холдинг «Полимекс» работает в различных странах. В Казани компания строит отели.
Назвав «Полимекс» надежным партнером и инвестором, раис Татарстана подчеркнул, что компания вносит важный вклад в развитие туристического потенциала Казани, сохранение памятников культуры и облика столицы Татарстана, а также уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды.
- Гостиница «Kazan Palace by TASIGO» - единственный в России обладатель сертификата Green Globe за достижения в области устойчивого туризма. В целом, ваши отели являются одними из самых востребованных и удобных для гостей города и местных жителей, - оценил работу «Полимекса» Рустам Минниханов, пригласив турецких партнеров на предстоящий форум KazanForum, в рамках которого пройдут выставка и конференция в области недвижимости.
Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и реализацию перспективных проектов.
Ранее Минниханов подчеркнул растущую востребованность Российского венчурного форума. Раис Татарстана поблагодарил всех, кто приехал на мероприятие.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
