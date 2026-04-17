Экономика
17 апреля 01:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани обсудили дальнейшее сотрудничество с турецким холдингом «Полимекс»

В столице Татарстана компания строит отели.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

В Казанском Кремле Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления холдинга «Полимекс» Эролом Табанджа (Турция), сообщает пресс-служба раиса Татарстана.  

Турецкий строительный холдинг «Полимекс» работает в различных странах. В Казани компания строит отели.  

Назвав «Полимекс» надежным партнером и инвестором, раис Татарстана подчеркнул, что компания вносит важный вклад в развитие туристического потенциала Казани, сохранение памятников культуры и облика столицы Татарстана, а также уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития и защиты окружающей среды.  

- Гостиница «Kazan Palace by TASIGO» - единственный в России обладатель сертификата Green Globe за достижения в области устойчивого туризма. В целом, ваши отели являются одними из самых востребованных и удобных для гостей города и местных жителей, - оценил работу «Полимекса» Рустам Минниханов, пригласив турецких партнеров на предстоящий форум KazanForum, в рамках которого пройдут выставка и конференция в области недвижимости.  

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества и реализацию перспективных проектов.

Ранее Минниханов подчеркнул растущую востребованность Российского венчурного форума. Раис Татарстана поблагодарил всех, кто приехал на мероприятие.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
