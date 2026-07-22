В России упростят продажу недвижимости взяточников
Одобренный Совфедом закон устранил ограничения по стоимости квартир и расширил понятие «жилое помещение».
Жилье коррупционеров, изъятое в доход государства, будет проще продавать на торгах. Раньше реализовать квартиры можно было только в случае, если их рыночная стоимость вдвое превышает расчетную величину средней стоимости жилья в регионе, однако одобренный Совфедом закон это ограничение снял. Об этом заявил соавтор инициативы, зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк.
«Кроме того, расширено определение жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом. На сегодня готовы к реализации около трех тысяч жилых помещения, изъятых по суду у коррупционеров», — приводит его слова ТАСС.
Нововведение позволит существенно пополнить бюджет России. Согласно закону, у правительства также появится право вводить дополнительные требования к фирмам, занимающимся оценкой госимущества, и к организаторам торгов. По просьбе Русской православной церкви в документе зафиксировали возможность признать недействительной приватизацию объекта религиозного назначения в случае, если он не был передан профильным организациям или были допущены нарушения.
Ранее сообщалось, что на торгах был продан автомобиль бывшего судьи Арбитражного суда Татарстана Аделя Минапова — BMW X7. Его приобрело СМП «Портал» за 11,6 миллиона рублей.
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