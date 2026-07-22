Общество
22 июля 22:51
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане приняли законопроект о новых местах содержания бездомных животных

Собак будут размещать и в специальных пунктах временного содержания.

В Татарстане приняли законопроект о новых местах содержания бездомных животных

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутатами Госсовета Татарстана принят законопроект, согласно которому бездомных животных могут размещать не только в приютах, но и в специальных пунктах временного содержания. Цель внесенных изменений, вступающих в силу с 1 января 2027 года - повышение эффективности работы с безнадзорными животными в республике.  

- В целях повышения эффективности мероприятий по обращению с животными без владельцев предлагается проводить их не только в приютах, но и в пунктах временного содержания, - прокомментировал законопроект исполняющий обязанности начальника главного управления ветеринарии кабинета министров Татарстана Ильшат Гиниятуллин.  

Согласно документу пункты временного содержания, как и специализированные организации, также будут заниматься отловом, транспортировкой, содержанием собак в течение 20 дней. Здесь животным сделают вакцинацию, стерилизацию, после чего неагрессивных собак вернут в места их обитания.  

По словам Гиниятуллина, новый законопроект поможет повысить эффективность действующего правового регулирования в сфере обращения с бездомными животными, защитить права граждан, а также обеспечить более эффективное и гуманное обращение с безнадзорными животными, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали, что наряду с высокими тратами Казани на численность бездомных животных, по сравнению с другими городами ПФО, исполком позволяет скрывать результаты работы. Эксперты указывают на архаичность системы, указывая на пример впереди идущих соседей.

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