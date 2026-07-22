Охранники Казанского зооботсада спали на посту и работали пьяными
ЧОП «Армада» запретили участвовать в госзакупках.
Казанский зооботсад расторг контракт с ЧОП «Армада». Охранники недобросовестно выполняли обязанности, хотя должны были дежурить круглосуточно. Они засыпали на посту, приходили на службу в пьяном состоянии и просто уходили, оставив рабочее место. Заказчик направил исполнителю две официальные претензии, но нарушения не устранили.
Татарстанское УФАС провело проверку. В итоге ЧОП внесли в черный список, куда, к слову, он попадает не в первый раз. Управление учло, что зооботсад - место массового скопления людей, где часто бывают семьи с детьми. А систематическое неисполнение обязанностей по охране такого объекта создавало риски для безопасности посетителей. Теперь «Армаде» запретили принимать участие в государственных и муниципальных закупках.
Ранее сообщалось, что антимонопольщики Татарстана признали незаконным аукцион на аренду Нижнего Кабана. На предлагаемом участке располагались объекты других лиц.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.
Основная проблема связана с резким спросом.
Девушка утверждала, что замужество — это бескорыстный шаг, однако бесплатно разговаривать с журналистами отказалась.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?