ЧОП «Армада» запретили участвовать в госзакупках.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанский зооботсад расторг контракт с ЧОП «Армада». Охранники недобросовестно выполняли обязанности, хотя должны были дежурить круглосуточно. Они засыпали на посту, приходили на службу в пьяном состоянии и просто уходили, оставив рабочее место. Заказчик направил исполнителю две официальные претензии, но нарушения не устранили.

Татарстанское УФАС провело проверку. В итоге ЧОП внесли в черный список, куда, к слову, он попадает не в первый раз. Управление учло, что зооботсад - место массового скопления людей, где часто бывают семьи с детьми. А систематическое неисполнение обязанностей по охране такого объекта создавало риски для безопасности посетителей. Теперь «Армаде» запретили принимать участие в государственных и муниципальных закупках.

Ранее сообщалось, что антимонопольщики Татарстана признали незаконным аукцион на аренду Нижнего Кабана. На предлагаемом участке располагались объекты других лиц.

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