Одна фигура стоит в среднем порядка 20 тысяч рублей.

Автор фото: «База»

В регионах России рядом с банкоматами стали ставить фигуры сотрудников полиции для защиты граждан от мошенников, пишет «База». На эти цели планируется выделить около миллиона рублей.

Как сообщает канал, в течение двух последних лет на госзакупках были размещены десятки лотов на закупку пластиковых или картонных полицейских.

Средняя цена ростовой фигуры полицейского – порядка 20 тысяч рублей. Покупают их обычно сразу по несколько штук. Больше всего таких стражей порядка собирались закупить в Дагестане - на полмиллиона рублей. После определения поставщика сумма уменьшилась до 360 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что мошенники придумали новую схему обмана с «забытой» в банкомате картой. Злоумышленники дожидаются, когда карту найдут, а потом обвиняют нашедшего в краже.

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