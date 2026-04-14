Посвященная 140-летию поэта всероссийская конференция проходит в Казани.

Автор фото: Национальный музей РТ

Всероссийская научная конференция с международным участием «Тукаевские чтения - 2026» проходит в филиале Национального музея – Литературном музее Габдуллы Тукая, она продлится три дня.

Тема форума – «Национальные литературные музеи в культурном пространстве». В конференции принимают участие исследователи в области музейного и архивного дела, историки, литераторы, культурологи, филологи, сотрудники научных библиотек, преподаватели и аспиранты вузов из Республик Татарстан, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Дагестана, Астраханской области, Крыма, Москвы, а также из Казахстана и Турции.

14 апреля, во второй день форума, участники обсуждают творческое наследие Тукая в контексте литератур мусульманского и тюркского мира, влияние поэта и его современников на литературу и искусство, а также роль музеев национальных литератур как хранителей культурного кода. В частности, ученый секретарь ГМИРЛИ им. В.И. Даля (Москва) Юлия Матвеева в своем выступлении проследит взаимосвязь творчества Пушкина и Тукая. Ключевая тема дня – создание сообщества музеев национальных литератур как платформы для сохранения культурной самобытности и диалога между учреждениями.

День памяти Габдуллы Тукая проведут 15 апреля. После возложения цветов на кладбище Ново-Татарской слободы (ул. Пригородная, 1) и молитвы прозвучат слова ученых и литераторов. В тот же день в 12:00 откроется выставка «Наш Тукай» (музей Габдуллы Тукая, ул. Тукая, 74), на которой представят живописные работы, прижизненные издания и автографы поэта.

Затем в 13:00 презентуют первый том «Антологии татарской поэзии» совместно с Союзом писателей Республики Татарстан. Завершится конференция лекцией-концертом Идриса Газиева «Произведения Габдуллы Тукая в граммофонных записях». В исполнении певца прозвучат народные песни на стихи Тукая «Аллюки» и «Туган тел».

На все мероприятия в День памяти Тукая вход свободный.

В главном здании НМ РТ (Кремлевская, 2) 16 апреля пройдет церемония открытия выставки «По следам Тукая». В экспозиции представят более двухсот произведений: живопись, графика, арт-объекты, видеоарт созданы за последние пять лет в городах, где жил Тукай. Выставка открыта до 30 июня по билету в музей и по Пушкинской карте.

