По сюжету девушка Айша возвращается в родную татарскую деревню, чтобы найти пропавшего брата, и сталкивается с мистической силой леса.

Автор фото: Bosfor Pictures

Кинокомпания «ВОЛЬГА» опубликовала трейлер фильма «Шурале», съемки которого частично проходили в Татарстане. Картина выйдет в широкий прокат 7 мая.

Источник: Вольга про кино

По сюжету, Айша готовится к свадьбе с Михаилом, но внезапно узнает о пропаже брата Тимура. Ей приходится вернуться в родную татарскую деревню, где она пытается разобраться в семейных тайнах и сталкивается с мистической силой леса. По трейлеру видно, что между братом главной героини и местными жителями был конфликт. В какой-то момент мистический триллер перерастает в боди-хоррор: Айша покрывается корой. В конце появляется тень Шурале, который зловеще смеется.

Автор фото: кинокомпания «ВОЛЬГА»

В трейлере мелькнул свияжский дебаркадер — одна из локаций в Татарстане, где проходили съемки. Также съемочная группа приезжала в экопарк «Дикая ферма» в Рыбно-Слободском районе. Часть сцен снимали в Москве и Московской области.

Главные роли исполнили Алина Насибуллина (она же режиссер и соавтор сценария) и Максим Матвеев, известный по сериалу «Триггер». Также в фильме снялись звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев, рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Сергей Гилев, сыгравший в «Кентавре» и «Чики».

«Шурале» — мой дебютный фильм, а значит, большая часть меня и моего опыта. Мне важно было показать связь между миром видимым и невидимым, которую я с детства ощущаю. Я долго искала образ, который свяжет героиню с лесом, и им оказался Шурале — древний дух, сочетающий многовековую историю, загадку, двойственность природы и связь с родными местами», — рассказала режиссер и исполнительница главной роли Алина Насибуллина.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.