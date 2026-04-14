Культура
14 апреля 10:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Вышел трейлер фильма «Шурале» с Рузилем Минекаевым и Хаски

По сюжету девушка Айша возвращается в родную татарскую деревню, чтобы найти пропавшего брата, и сталкивается с мистической силой леса.

Автор фото: Bosfor Pictures

Кинокомпания «ВОЛЬГА» опубликовала трейлер фильма «Шурале», съемки которого частично проходили в Татарстане. Картина выйдет в широкий прокат 7 мая.

Источник: Вольга про кино

По сюжету, Айша готовится к свадьбе с Михаилом, но внезапно узнает о пропаже брата Тимура. Ей приходится вернуться в родную татарскую деревню, где она пытается разобраться в семейных тайнах и сталкивается с мистической силой леса. По трейлеру видно, что между братом главной героини и местными жителями был конфликт. В какой-то момент мистический триллер перерастает в боди-хоррор: Айша покрывается корой. В конце появляется тень Шурале, который зловеще смеется.

Автор фото: кинокомпания «ВОЛЬГА»

В трейлере мелькнул свияжский дебаркадер — одна из локаций в Татарстане, где проходили съемки. Также съемочная группа приезжала в экопарк «Дикая ферма» в Рыбно-Слободском районе. Часть сцен снимали в Москве и Московской области.

Главные роли исполнили Алина Насибуллина (она же режиссер и соавтор сценария) и Максим Матвеев, известный по сериалу «Триггер». Также в фильме снялись звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев, рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Сергей Гилев, сыгравший в «Кентавре» и «Чики».

«Шурале» — мой дебютный фильм, а значит, большая часть меня и моего опыта. Мне важно было показать связь между миром видимым и невидимым, которую я с детства ощущаю. Я долго искала образ, который свяжет героиню с лесом, и им оказался Шурале — древний дух, сочетающий многовековую историю, загадку, двойственность природы и связь с родными местами», — рассказала режиссер и исполнительница главной роли Алина Насибуллина.

Ранее мы писали про новый трейлер фильма «Черный двор в кино» с Рузилем Минекаевым в составе. Россияне увидят продолжение вдохновленного «Бригадой» сериала с татарстанским актером, известным по «Слову пацана».

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
