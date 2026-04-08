Культура
8 апреля 19:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Казанская театральная студия выступила в Беларуси со спектаклем

Выступление было посвящено пионеру-герою и состоялось в Гомельском областном центре инклюзивной культуры.

Автор фото: Дворец культуры Железнодорожников Казани

Четыре актерских коллектива Дворца культуры железнодорожников Казани выступили в Беларуси со спектаклем «Улица Володи Дубинина», посвященном Дню Победы. Поездка стала частью соглашению о сотрудничестве между Казанью и Гомелем, заключенное на международном инклюзивном фестивале «ЛУЧ — люди, умеющие чувствовать». Мероприятие прошло в в местном областном центре инклюзивной культуры, делятся организаторы.

В постановки принимали участие члены народного театра «Клаксон», жизнелюбы клуба по интересам «Удача», детская театральная студия «Везунчик» и творческая инклюзивная студия «ЛУЧ». Сюжет спектакля заключается в биографии 14-летнего Володи, которого не хотели брать на фронт, однако благодаря своей настойчивости он стал разведчиком. После освобождения Керчи он помогал саперам и, к сожалению, подорвался на мине в 1942 году.

Также казанские актеры организовали мастер-классы и продемонстрировали другие номера. Таким образом они передали опыт коллегам и показали безграничность творчества. Летом выступления планируются в Керчи, «Артеке» и других детских лагерях Крыма.

Ранее в поздравлении работников театральной сферы мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что театр является незаменимой частью культурной жизни столицы республики. Особенно он отметил прошедший год, который стал воистину значимым для театральной жизни города.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.