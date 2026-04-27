Россию ожидает обвал цен на «первичку» из-за снижения спроса
Жителям стало проще снимать квартиру, чем выплачивать ипотеку под огромный процент.
На 30 процентов подешевеет первичное жилье в России до конца 2026 года. Причина — резкое снижение спроса из-за завышенной стоимости, объяснил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Его цитирует «База».
Например, покупка квартиры на стадии котлована обойдется до 30 процентов дороже уже готового помещения той же компании в том же месте. Схема «покупай сейчас, завтра станет дороже» перестала работать, подчеркнул Апрелев. Рассчитывать можно только на россиян, покупающих квартиры без кредита или использующих льготную ипотеку, с помощью которой реализуется 90 процентов «первички».
Остальным же намного проще платить за аренду, чем оформлять ипотеку под 20 процентов и ежемесячно платить огромную сумму. Однако попадающих под льготную ипотеку тоже стало меньше, поскольку из-за вступивших в силу изменений все желающие ею воспользоваться сделали
это давно. Ужесточение правил оформления поддержки привело к снижению продаж в два раза.
Эксперт отметил, что скидки в 15—30 процентов уже встречаются на рынке, однако публично о них заявлять не хотят. Однако больше покупателей от этого не появится, если действительно не снизить цены в официальном порядке.
Напомним, что ранее Центробанк вновь понизил ключевую ставку. В этот раз — всего на 0,5 процента.
